Usik se odrekao pojasa: Britanski nokauter novi je svjetski prvak

Karlo Koret
18.11.2025.
u 11:25

Najbolji boksač današnjice, Ukrajinac Oleksandr Usik, odrekao se naslova svjetskog prvaka po WBO (World Boxing Organization) te više nije neosporni prvak teške kategorije piše Sky Sports. WBO titula tako je automatski dodijeljena Britancu Fabiju Wardleyju koji je dosad držao privremeni pojas i bio je obavezni izazivač Usiku za naslov.

Wardley je taj naslov zaslužio prošlog mjeseca kada je u Londonu nokautom pobijedio Josepha Parkera u 11. rundi i osvojio privremeni pojas. WBO je tako organizirati meč dvojice boraca kako bi se odredio apsolutni prvak po toj organizaciji, ali Usik tvrdi kako se ne može pripremiti za borbu zbog ozljede te se na kraju odrekao pojasa.

Njegovu odluku objavio je WBO u službenom priopćenju: "Svjetska boksačka organizacija objavila je danas da je primila službenu komunikaciju od tima Oleksandra Usika u vezi s budućnošću WBO prvenstva u teškoj kategoriji. Nakon pažljivog razmatranja Usik je odlučio odreći se svog naslova. Prihvaćamo i poštujemo njegovu odluku da se odrekne WBO titule u teškoj kategoriji. Ovo nije oproštaj, već, kako je izrazio njegov tim, pauza s poštovanjem. Vrata WBO-a uvijek će ostati otvorena Oleksandru Usiku i njegovu timu" - napisali su.

Usikova vladavina teškom kategorijom prekinuta je tako po drugi puta, a tek je prošlog ljeta vratio IBF-ov pojas koji mu je prethodno oduzet. Usik je taj naslov osvojio pobijedivši Wardleyjevog sunardonjaka Daniela Duboisa.

Novi prvak po WBO je neporaženi Britanac koji je u 21 borbi ostvario 20 pobjeda i jedan neriješen meč. Impresivno je i kako je do 19 od svojih 20 pobjeda stigao prekidom. 

