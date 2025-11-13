Poznati youtuber prešao u boksački ring, a sada će se boriti protiv Anthonyja Joshue?

Čini se kako bi Jake Paul mogao osigurati novog protivnika nakon što je otkazana borba protiv Gervonte Davisa, koja je trebala 14. studenog predvoditi priredbu na Floridi. Naime, ‘Tankova’ bivša djevojka Courtney Rossel podnijela je tužbu protiv svjetskog prvaka lake kategorije, a koja uključuje otmicu i nanošenje tjelesnih ozljeda.

Paulov promotivni tim, MVP, radio je iza kulisa kako bi osigurao protivnika za pomaknut datum u prosincu, a među kandidatima su bili Andre Ward, Francis Ngannou, Nate Diaz i Ryan Garcia, piše Croring.

No nije tajna kako je popularni youtuber ranije ove godine vodio razgovore s Anthonyjem Joshuom, te kada se činilo da je dogovor blizu, Paul je potpisao ugovor za meč protiv ‘Tanka’ Davisa.

Poznati novinar Mike Coppinger iz Ringa javlja kako je dogovor oko dvoboja između Jakea Paula i bivšeg dvostrukog svjetskog prvaka Anthonyja Joshue blizu realizacije.

Bude li borba dogovorena, to će Joshui biti prvi meč od prošlogodišnjeg nastupa u rujnu na Wembleyu kada je nokautom u petoj rundi izgubio protiv Daniela Duboisa.

Joshuin promotor Eddie Hearn ne skriva želju da se AJ u 2026. bori u velikom britanskom obračunu protiv Tysona Furyja koji je zasad još uvijek u mirovini.

Američki youtuber Jake Paul je posljednji meč imao u lipnju kada je jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Julija Cesara Chaveza Jr., a lani u studenom je nadjačao legendarnog Mikea Tysona.

Događaj u Miamiju uživo će se prenositi na Netflixu, što znači da je prepreka ekskluzivnog Joshuinog ugovora s DAZN-om vjerojatno prevladana.