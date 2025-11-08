Tudor neće dugo čekati novi posao? Želi ga klub iz Premiershipa

Igor Tudor dobio je otkaz u Juventusu prije manje od dva tjedna, a već ga se povezuje s novim poslom. Matteo Moretto rekao je na YouTube kanalu Fabrizija Romana kako bi Tudorov novi poslodovac mogao biti engleski Wolverhampton Wanderers, trenutačno posljednja momčad Premier lige.

'Wolvesi' imaju samo dva boda iz prvih deset kola Premier lige te su zato, nakon 11 mjesec suradnje, uručili otkaz Portugalcu Vitoru Perreiri. Tudor je s druge strane na klupi Juventusa proveo sedam mjeseci, no presudio mu je niz od tri uzastopna poraza i čak osam utakmica bez pobjede. On je prvotno na klupi Stare Dame trebao odraditi samo drugi dio prošle sezone, no ugovor mu se automatski produžio kada je izborio plasman u Ligu prvaka.

Moretto kaže kako premierligaš kao potencijalnog novog trenera vidi i Thiaga Mottu, čovjeka kojeg je Tudor zamijenio na klupi Juventusa, te bivšeg trenera Fiorentine Raffaelea Palladina. Juventus se zasigurno ne bi žalio da jedan od njegovih bivših trenera pronađe novi posao budući da i jednom i drugom duguju preostale plaće budući da je ugovor prekinut. U Mottinom slučaju to je pet i pol milijuna eura godišnje do 2027., plus dva milijuna eura njegovom stručnom stožeru, a Tudoru duguju još osam milijuna eura.

Moretto ipak kaže kako nije realno da bilo koji od njih prihvati posao u Premier ligi.