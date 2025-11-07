FOTO S nogometašem je prevarila muža i dobila dvoje djece. Sada mu želi uzeti 38 milijuna eura

Argentinski nogometaš Mauro Icardi i Wanda Nara, model i TV voditeljica, prolaze kroz mučan razvod nakon desetljeća braka ispunjenog skandalima. Optužbe za preljub, krađu i nasilje samo su dio sage koja potresa javnost
Argentinski nogometaš Mauro Icardi i Wanda Nara, model i TV voditeljica, prolaze kroz mučan razvod nakon desetljeća braka ispunjenog skandalima. Optužbe za preljub, krađu i nasilje samo su dio sage koja potresa javnost
Share
Podijeli
Brak argentinskog nogometaša Maura Icardija i Wande Nare od samog je početka bio osuđen na propast, a njihov razvod postao je još dramatičniji od turbulentne veze.
Brak argentinskog nogometaša Maura Icardija i Wande Nare od samog je početka bio osuđen na propast, a njihov razvod postao je još dramatičniji od turbulentne veze.
Foto: Maurizio D'Avanzo / ipa-agency.net
Share
Podijeli
Njihova priča započela je 2013. godine, kada je Icardi, tada mladi igrač Sampdorije, započeo aferu s Wandom, suprugom svog suigrača i prijatelja Maxija Lopeza.
Njihova priča započela je 2013. godine, kada je Icardi, tada mladi igrač Sampdorije, započeo aferu s Wandom, suprugom svog suigrača i prijatelja Maxija Lopeza.
Foto: Maurizio D'Avanzo / ipa-agency.net
Share
Podijeli
Nakon što se Wanda razvela od Lopeza, s kojim ima tri sina, udala se za Icardija već 2014. godine te su zajedno dobili dvije kćeri, Francescu i Isabellu. Veza koja je započela izdajom prijateljstva postala je sinonim za javne svađe, skandale i međusobne optužbe koje su punile medijske stupce.
Nakon što se Wanda razvela od Lopeza, s kojim ima tri sina, udala se za Icardija već 2014. godine te su zajedno dobili dvije kćeri, Francescu i Isabellu. Veza koja je započela izdajom prijateljstva postala je sinonim za javne svađe, skandale i međusobne optužbe koje su punile medijske stupce.
Foto: Manuele Mangiarotti
Share
Podijeli
OGLAS
Desetljeće njihova braka obilježile su brojne krize, a najpoznatija je bila afera "Wandagate" iz 2021. godine, kada je Icardi navodno prevario Wandu s argentinskom glumicom Eugenijom Suarez.
Desetljeće njihova braka obilježile su brojne krize, a najpoznatija je bila afera "Wandagate" iz 2021. godine, kada je Icardi navodno prevario Wandu s argentinskom glumicom Eugenijom Suarez.
Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Share
Podijeli
Iako su se tada nakratko pomirili, bio je to početak kraja. Ironično, Icardi je nakon konačnog prekida potvrdio vezu upravo sa Suarez. S druge strane, Icardi je optužio Wandu za nevjeru s njegovim bivšim suigračem iz Intera, Keitom Baldeom, što je kasnije potvrdila i Baldeova bivša supruga, Simona Guatieri
Iako su se tada nakratko pomirili, bio je to početak kraja. Ironično, Icardi je nakon konačnog prekida potvrdio vezu upravo sa Suarez. S druge strane, Icardi je optužio Wandu za nevjeru s njegovim bivšim suigračem iz Intera, Keitom Baldeom, što je kasnije potvrdila i Baldeova bivša supruga, Simona Guatieri
Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Share
Podijeli
Financijski aspekt razvoda otkrio je nove šokantne detalje. Wanda Nara od Icardija u brakorazvodnoj parnici navodno traži nevjerojatnih 38,5 milijuna eura, uz zahtjev za mjesečnim uzdržavanjem od 500.000 eura kako bi mogla zadržati svoj luksuzni stil života.
Financijski aspekt razvoda otkrio je nove šokantne detalje. Wanda Nara od Icardija u brakorazvodnoj parnici navodno traži nevjerojatnih 38,5 milijuna eura, uz zahtjev za mjesečnim uzdržavanjem od 500.000 eura kako bi mogla zadržati svoj luksuzni stil života.
Foto: Mimmo Carriero / IPA
Share
Podijeli
Icardi je uzvratio teškim optužbama, podnijevši kaznenu prijavu protiv Wande za krađu, tvrdeći da je s njegovog računa na svoj prebacila više od 7 milijuna eura
Icardi je uzvratio teškim optužbama, podnijevši kaznenu prijavu protiv Wande za krađu, tvrdeći da je s njegovog računa na svoj prebacila više od 7 milijuna eura
Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net
Share
Podijeli
OGLAS
Vrhunac drame dogodio se kada je policija, na Wandin poziv, izbacila Icardija iz njihove kuće u blizini Buenos Airesa, nakon čega mu je izrečena i zabrana prilaska.
Vrhunac drame dogodio se kada je policija, na Wandin poziv, izbacila Icardija iz njihove kuće u blizini Buenos Airesa, nakon čega mu je izrečena i zabrana prilaska.
Foto: Mimmo Carriero
Share
Podijeli
U sudskim dokumentima isplivale su i Icardijeve eksplicitne poruke u kojima je preklinjao Wandu da mu se vrati i da "vode ljubav zauvijek
U sudskim dokumentima isplivale su i Icardijeve eksplicitne poruke u kojima je preklinjao Wandu da mu se vrati i da "vode ljubav zauvijek
Share
Podijeli
Dok se Icardi borio s teškom ozljedom koljena u svom klubu Galatasarayu i sudskim bitkama, Wanda je već viđena s novim partnerom, reperom L-Ganteom, potvrđujući da je ova sapunica daleko od svog završetka.
Dok se Icardi borio s teškom ozljedom koljena u svom klubu Galatasarayu i sudskim bitkama, Wanda je već viđena s novim partnerom, reperom L-Ganteom, potvrđujući da je ova sapunica daleko od svog završetka.
Share
Podijeli

Ne propustite

1/