FOTO S nogometašem je prevarila muža i dobila dvoje djece. Sada mu želi uzeti 38 milijuna eura
Argentinski nogometaš Mauro Icardi i Wanda Nara, model i TV voditeljica, prolaze kroz mučan razvod nakon desetljeća braka ispunjenog skandalima. Optužbe za preljub, krađu i nasilje samo su dio sage koja potresa javnost
Nakon što se Wanda razvela od Lopeza, s kojim ima tri sina, udala se za Icardija već 2014. godine te su zajedno dobili dvije kćeri, Francescu i Isabellu. Veza koja je započela izdajom prijateljstva postala je sinonim za javne svađe, skandale i međusobne optužbe koje su punile medijske stupce.
Iako su se tada nakratko pomirili, bio je to početak kraja. Ironično, Icardi je nakon konačnog prekida potvrdio vezu upravo sa Suarez. S druge strane, Icardi je optužio Wandu za nevjeru s njegovim bivšim suigračem iz Intera, Keitom Baldeom, što je kasnije potvrdila i Baldeova bivša supruga, Simona Guatieri
Financijski aspekt razvoda otkrio je nove šokantne detalje. Wanda Nara od Icardija u brakorazvodnoj parnici navodno traži nevjerojatnih 38,5 milijuna eura, uz zahtjev za mjesečnim uzdržavanjem od 500.000 eura kako bi mogla zadržati svoj luksuzni stil života.
Dok se Icardi borio s teškom ozljedom koljena u svom klubu Galatasarayu i sudskim bitkama, Wanda je već viđena s novim partnerom, reperom L-Ganteom, potvrđujući da je ova sapunica daleko od svog završetka.