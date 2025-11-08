Dinamo dovodi mladića s Kosova koji je zaludio i velike europske klubove

Dolaskom Zvonimira Bobana u Dinamo mnogo se toga pormijenilo u zagrebačkom klubu, konkretno stručni stožer i velika većina momčadi, ali ono što se neće mijenjati je Dinamov identitet koji je stvorio na europskoj sceni - otkrivanje i razvoj mladih nogometaša. Još jedan takav mogao bi uskoro stići na Maksimir.

Riječ je o Anidu Kurtiju, 15-godišnjem Kosovaru koji živi i trenira u Finskoj. Mladić je već bio na probi u dinamu početkom godine te je postigao četiri pogotka u dvije utakmice i oduševio čelnike klube. Njegov otac, koji je radio u brojnim europksim klubovima, potvrdio je kako je Anid dobio poziv u finsku kadetsku reprezentaciju. Nije nemoguće da u budućnosti ipak zaigra za Kosovo budući da gaji puno osjećaja prema toj zemlji.

Za Kurtija je zainteresiran i nizozemski Heerenven kao i njemački prvoligaš Union Berlin koji mu je čak i ponudio ugovor, no njihova ponuda nije zadovoljila igrača ni nejgovog oca pa su se odlučili vratiti u Finsku.