Tudor ima dvije prilike da spasi posao: Juventus mu već našao zamjenu

Igor Tudor i njegov Juventus doživjeli su prvi poraz ove sezone u sedmom kolu Serie A. Bolji od Stare Dame s 2:0 bio je Como za koji igra i naš Martin Baturina, a Juveu je to bila šesta utakmica zaredom u kojoj nisu pobijedili nakon što su na početku sezone upisali tri uzastopne pobjede, a potom pet remija u nizu.

Navijači već traže smjenu hrvatskog stručnjaka pa je tako postao viralan pokret #TudorOUT, a zamjera mu se što protiv Coma nije napravio ni jednu zamjenu do 77. minute iako je Juventus imao nepovoljan rezultat, a momčad mu već nekoliko utakmica u nizu izgleda sporo i bezopasno.

Talijanska Gazzetta dello Sport piše kako Tudorov posao visi o niti i kako ga eventualno može spasiti povoljnim rezultatima protiv Real Madrida u Ligi prvaka i Lazija u prvenstvu. Gazzetta tvrdi kako je tu ipak puno važnije gostovanje kod Lazija koji također nije u sjajnoj formi, dok protiv Reala znaju da će teško stići do pobjede i vjerojatno bi uprava bila zadovoljna remijem.

Već su u talijanskim medijima krenule spekulacija o Tudorovom potencijalnom nasljedniku, a najviše se spominje ime 41-godišnjeg Raffaelea Palladina. On je, kao i Tudor, bivši igrač Juventusa tako da poznaje kulturu Bianconera, a posljednjih se godina prifilirao kao jedan od najtalentiranijih talijanskih trenera.

Prvu šansu u seniorskom nogometu dobio je na klupi Monze s kojom je igrao atraktivan, moderni nogomet i donio joj plasman u Serie A 2023., a sezonu kasnije ju vodio do zadržavanja prvoligaškog statusa. Prošlu sezonu proveo je na klupi Fiorentine.