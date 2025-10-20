Talijani se raspisali o senzaciji za Modrića: 'Hrvat je samo čovjek, a to je pokazao ovim potezom'

U posljednjem nedjeljnom ogledu sedmog kola talijanske Serie A nogometaši Milana su pred svojim navijačima kreirali preokret i svladali Fiorentinu 2-1. Oba pogotka za Milan je postigao Portugalac Rafael Leao, a Milan je ponovno prvi na ljestvici i ima bod više od Intera, Napolija i Rome. Nakon izuzetno tvrdog prvog poluvremena u kojem nije bilo pravih prilika za pogodak, gosti su poveli u 55. minuti. Uz šeprtljave reakcije domaće obrane Gosens je na gol liniji ugurao loptu u mrežu i doveo Fiorentinu u vodstvo 1-0.

Vrlo brzo se Milan vratio iz rezultatskog minusa. U 63. minuti je Rafael Leao potegnuo s više od 20 metara i precizno pogodio kut suparničkih vrata za 1-1. Nastavio je Milan napadati i nakon izjednačenja te je tražio potpuni preokret. Dogodio se preokret u 86. minuti kada je dosuđen jedanaesterac za domaćina nakon prekršaja na Gimenezu, a s bijele točke je Rafael Leao pogodio za 2-1.

Hrvatski nogometaš Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan, baš kao i Marin Pongračić na drugoj strani za Fiorentinu koja je i dalje bez ligaške pobjede. Hrvatskog kapetana i ovog puta hvale navijče te svi talijanski novinari, a Gazzetta dello Sport je već na poluvremenu objavila tekst pod naslovom 'Dakle i Modrić je samo čovjek. Nakon 540 minuta u Serie A prvi put je faulirao suparnika. To je prava senzacija'.

U tekstu se navodi: 'Prekršaj Luke Modrića. Pa što onda? Uglavnom... čak je i jedan običan faul vijest kada je riječ o Modriću. Luka je u prvih šest kola bio primjer za starije i mlade. Igrao je sjajan nogomet i nije napravio nijedan prekršaj. Ni jedan jedini, u otprilike 540 minuta igre. Za jednog veznjaka, to je nevjerojatno. Prvi je put faulirao suparnika sredinom prvog poluvremena utakmice Milan - Fiorentina, tek u sedmom kolu', piše Gazzetta.

- Posebno je zanimljivo što je Modrić ozbiljno riskirao da dobije žuti karton za svoj prvi prekršaj sezone u Serie A. Prekasno je ušao u Fazzinijevo koljeno. Sudac Mazzoleni ga je poštedio. Ali kako je moguće da Modrić dosad nije napravio nijedan prekršaj? Djelomično je to stvar iskustva. Luka je uvijek potpuno svjestan svojeg tijela. Djelomično je i stvar stila igre, jer Allegri od njega traži da više igra na presijecanje linija dodavanja nego u izravnim duelima - komentira talijanski list.