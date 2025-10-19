Nogometna legenda teško stradala na utakmici veterana: Polomljena mu tri rebra, još je u bolnici

Legendarni urugvajski napadač Diego Forlan u karijeri je nosio dresove klubova poput Independientea, Manchester Uniteda, Villarreala, Atletico Madrida i milanskog Intera. 46-godišnjak se umirovio tek 2019. u dobi od 41 godine, ali još uvijek tu i tamo zaigra nogomet. Tako je sinoć nastupio na utakmici veterana Old Boysa i Old Christiansa.
Nažalost, taj nastup neće pamtiti po dobrome budući da je nakon jednog duela ostao nepomično ležati, a kasnije je utvrđeno kako su mu u duelu pukla tri rebra. Da stvar bude još gora, lomljenje rebara prouzročilo je pneumotoraks, stanje koje može dovesti do potpunog kolapsa pluća. Liječnici su mu stoga drenirali pluća, a Forlan je hospitaliziran već više od 24 sata.
Urugvajska legenda tvrdi kako protivnik nije imao ni najmanju namjeru ozlijediti ga već je do povrede došlo u žaru borbe. Urugvajski mediji javljaju kako je njegovo stanje stabilno te će iz bolnice biti pušten u već u utorak.
Kruna Forlanove karijere stigla je u ljeto 2010. kada je na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi vodio svoju reprezentaciju sve do polufinala, a on je sam kući odnio Zlatnu loptu za najboljeg igrača turnira. Osim toga, dvaput je osvajao europsku Zlatnu kopačku - nagradu za najboljeg strijelca u europskim ligama.
Danas igra veteranski nogomet i tenis, a prošle godine je nastupio i u svom prvom ATP meču.