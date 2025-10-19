Nogometna legenda teško stradala na utakmici veterana: Polomljena mu tri rebra, još je u bolnici

Legendarni urugvajski napadač Diego Forlan u karijeri je nosio dresove klubova poput Independientea, Manchester Uniteda, Villarreala, Atletico Madrida i milanskog Intera. 46-godišnjak se umirovio tek 2019. u dobi od 41 godine, ali još uvijek tu i tamo zaigra nogomet. Tako je sinoć nastupio na utakmici veterana Old Boysa i Old Christiansa.

Nažalost, taj nastup neće pamtiti po dobrome budući da je nakon jednog duela ostao nepomično ležati, a kasnije je utvrđeno kako su mu u duelu pukla tri rebra. Da stvar bude još gora, lomljenje rebara prouzročilo je pneumotoraks, stanje koje može dovesti do potpunog kolapsa pluća. Liječnici su mu stoga drenirali pluća, a Forlan je hospitaliziran već više od 24 sata.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Urugvajska legenda tvrdi kako protivnik nije imao ni najmanju namjeru ozlijediti ga već je do povrede došlo u žaru borbe. Urugvajski mediji javljaju kako je njegovo stanje stabilno te će iz bolnice biti pušten u već u utorak.

VEZANI ČLANCI:

Kruna Forlanove karijere stigla je u ljeto 2010. kada je na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi vodio svoju reprezentaciju sve do polufinala, a on je sam kući odnio Zlatnu loptu za najboljeg igrača turnira. Osim toga, dvaput je osvajao europsku Zlatnu kopačku - nagradu za najboljeg strijelca u europskim ligama.

Danas igra veteranski nogomet i tenis, a prošle godine je nastupio i u svom prvom ATP meču.