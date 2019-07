Tucak otkrio što je zamjerio igračima tijekom sraza protiv Nijemaca

Najbitnije je da smo izvukli utakmicu. Ne mogu reći jesmo li igrali dobro, loše, ali nismo igrali onako kako možemo - kazao je nakon prolaska u polufinale SP-a izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak.

Hrvatski vaterpolisti plasirali su se u polufinale Svjetskog prvenstva u južnokorejskom Gwangjuu svladavši u četvrtfinalu Njemačku s 10:8 (1:2, 3:1, 3:3, 3:2).

- Nismo igrali onako kako možemo. To je uvjetovano i snagom suparnika na što sam upozoravao, ali i značajem utakmice. Počeli smo lošije, zatim smo ostvarili željeno, uvjerljivo poveli, a onda primili nekoliko neozbiljnih golova. Evo, to je jedina moja zamjerka danas, to mi se bi ne smijemo dopustiti u trenucima kada smo utakmicu prelomili.

Tada ju moramo ko brod polako voditi na parkiralište, kako se veli. Sad mi je čak i drago da je ovakva utakmica bila samo zato da smo imali jednu tešku utakmicu, odnosno teško izborenu pobjedu - kazao je Tucak.

Maro Joković je s tri gola bio najbolji strijelac Hrvatske.

- Jedino čime možemo biti zadovoljni je prolazak u polufinale. Apsolutno ništa od onog što smo se dogovorili nije funkcioniralo, odnosno nismo se držali dogovorenog. Ušli smo premekano i premlako. Pokazali su zavidno zajedništvo na čemu im čestitam.

Ante Vukičević je odigrao dobro i postigao je dva gola.

- Teška utakmica, a ja bi rekao i očekivano. Ipak se osjetilo, četiri dana bez utakmice da smo malo pali u formi, ali samo zato jer smo je išli svjesno rušiti, pa onda sada ponovno dizali. Teže smo plivali. Bitno je da smo prošli u polufinale - kazao je Vukičević, dok je Josip Vrlić hvalio obranu:

- To je ta etapa, to je na ispadanje. Onda je svaka utakmica teška i nije uopće bitno s kim ili protiv koga igraš. Danas smo izvukli ovu utakmicu obrambeni, zahvaljujući odličnoj obrani na čelu s Bijačem na golu.

- Izvukli smo se na kraju, ali mislim da smo svjesni da u polufinalu moramo biti puno bolji. Bolji će uostalom biti i suparnik. Glavno je da smo se izvukli. Ipak je pritisak veliki, favoriti smo, svi nas stavljaju u tu ulogu što je i razumljivo. Ipak, glavno je da smo pokazali karakter i izvukli pobjedu. Mislim da imamo kvalitetu dobiti i Španjolsku - kazao je Loren Fatović:

Hrvatska brani naslov svjetskog prvaka, a u polufinalu će igrati sa Španjolskom, koja je s 12:9 izbacila Srbiju. Polufinale se igra 25. srpnja u 10 sati.