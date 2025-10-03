Trojica Dinamovih dragulja zajedno nula minuta. Je li to interes hrvatskog nogometa?

Uvaženi nogometni menadžer Andy Bara uzburkao je ovog tjedna vode u Maksimiru, apostrofirajući nezavidan status svoga štićenika, portugalskog čuda od djeteta, 16-godišnjeg Cardosa Varele. Taj je mladić izvanredne darovitosti ove sezone ostvario je za Dinamo šest nastupa, odnosno ukupno je na terenu proveo 179 minuta. Osobito bode u oči kako je Varela u SuperSport HNL-u – u kojoj Dinamo dominira - odigrao samo 88 minuta u osam kola. Učinak od nula pogodaka i nula asistencija stoga nije nikakvo iznenađenje.

Varelina situacija ponukala nas je da potražimo minutaže i učinke ostalih Dinamovih nada, odnosno tzv. projekata, a ta potraga zapravo je završena prije negoli je i počela; Moreno Živković, Fran Topić i Leon Jakirović ove sezone nisu za Dinamo odigrali niti jednu jedinu minutu. Dapače, da su ova trojica Dinamovi igrači može se razaznati samo kada izbornici mladih selekcija objave njihova imena i u zagradama stave ime kluba.

Krenimo redom. Izbornik selekcije U-21 Ivica Olić u ponedjeljak će okupiti svoje igrače uoči kvalifikacijske utakmice s Ukrajinom u Velikoj Gorici, 6. listopada. Na tom popisu nalaze se imena Morena Živkovića i Frana Topića, dok je Branko Pavić na pretpozivu. Uz Topića, na stoperskim pozicijama Olić računa još i na Mlačića iz Hajduka i Dominika Prpića iz Porta, od kojih su obojica imala klupsku minutažu ove sezone. Dakle, otpadne li netko od njih dvojice, u vatru uskače Živković, nogometaš koji je posljednje klupske minute ostvario 24. svibnja, u prvenstvenoj utakmici s Goricom.

Pomalo je začuđujuće kako je 21-godišnji Moreno Živković, sin slavnoga vatrenog Borisa, u Dinamovoj stoperskoj hijerarhiji tek na četvrtom mjestu. Ispred njega su dvojica prekaljenih internacionalaca Dominguez i McKenna, zatim Niko Galešić, te čak i 35-godišnji Theophile. Je li takav status mladog reprezentativca Morena interes hrvatskog nogometa?

Fran Topić (21), koji je zajedno sa Živkovićem bio na ljetnim pripremama s Dinamom, uz Leona Grgića iz Sturma jedini je napadač na Olićevoj listi. Topić je u prošloj sezoni u dresu mostarskog Zrinjskog imao 37 nastupa, postigao devet pogodaka i imao šest asistencija, dok se od povratka u Dinamo nije usrećio: nula nastupa. Čak ni utakmici Hrvatskog kupa protiv Dinama iz Predavca.

Je li u pitanju samo privremeni zastoj karijera dvojice nadarenih Dinamovih nogometaša? – pokazat će vrijeme. Naime, sama činjenica kako nisu poslani na posudbu, na tzv. kaljenje, možda sugerira kako Mario Kovačević – dokazani trenerski znalac - na njih ipak računa i kako će im dati šansu. Možda već protiv Lokomotive. Jer, višemjesečna apstinencija od utakmica ne koristi nikome.

A Leon Jakirović? Seniorskih minuta ove sezone nema, dok za juniorsku momčad u Prvoj NL – prema statistici HNS-a – ima samo jedan nastup: 77 minuta protiv Osijeka, 20. rujna. Nastupio je i u jednoj utakmici Premier League International kupa, protiv Nottinghama, 13. rujna – 74 minute. I to je sve od Leona ove sezone, nogometaša kojega su ne tako davno označili najvećim talentom među obrambenim igračima kojega je Dinamova škola izbacila nakon Joška Gvardiola.

U tom smjeru razmišljao je bivši Dinamov trener Fabio Cannavaro, koji je 17-godišnjeg Leona uveo u igru u utakmici Lige prvaka protiv Milana u Maksimiru. Danas tog wunderkinda u prvoj momčadi Dinama nema „ni na mapi”. Zanimljivo, i 18-godišnji Branko Pavić u prošloj je sezoni za Dinamo kod Bjelice igrao u Ligi prvaka, čak 74 minute protiv Borussije Dortmund u Maksimiru. Ove jeseni taj talentirani defenzivni vezni minutažu skuplja u drugoligašu Dubravi Tim Kabel.