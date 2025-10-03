Dinamo je već imao četiri pobjede u nizu pa dobio šamarčinu, ovo je opasnost koja im prijeti

Dinamo je na startu HNL-a upisao četiri pobjede i sve je bilo sjajno, ali onda su plavi uspjeli samo izvući bod u Varaždinu da bi dobili pravu pljusku od Gorice usred Maksimira. I to u nezgodnom trenutku, slijedile su mu nakon toga utakmice s Hajdukom pa onda prva u Europskoj ligi s Fenerbahçeom. I odigrali su to Zagrepčani na visokoj razini, slavili su na Poljudu s 2:0, a onda pobijedili i turskog velikana s 3:1. Nisku pobjeda nastavili su u domaćem prvenstvu, bili su raspucani i s 4:1 iz Maksimira su ispratili Slaven Belupo. I onda su ponovili niz s početka sezone, četvrtu uzastopnu pobjedu ostvarili su u drugom kolu Europske lige, iz Srbije gdje su u Bačkoj Topoli bili s 3:1 bolji od Maccabi Tel-Aviva, vratili su se s tim četvrtim 'skalpom' uzastopno.

I možda sad trebaju biti posebno oprezni, žele li postati 'hotel' s pet zvjezdica morat će pobijediti Lokomotivu kao gosti u Maksimiru. A znamo d aje Dinamo naslov prvaka u prošloj sezoni upravo nakon što nije uspio slaviti nad lokosima u Maksimiru.

Lokomotiva igra dobro, igrala je bolje od Hajduka iako je izgubila s 0:2 u Poljudu, ali je jako opasna. A Dinamo će sigurno osjetiti umor, plavi su u četvrtak navečer igrali, ispraznili se, a onda tek u petak ujutro stigli autobusom iz Bačke Topole.

No, kako u Maksimiru ističu, najvažnije im je naše prvenstvo i zato im je fokus na Jelavićevim lokosima. Lijepo je biti prvi i u HNL-u i na tablici Europske lige, ali sad tu Europu trebaju zaboraviti, sigurno je da će i trener Kovačević promijeniti dio igrača kako bi spremniji ušli su tu utakmicu i željenom pobjedom otišli na reprezentativnu stanku i s bodovnom prednosti zaključili prvu četvrtinu prvenstva. U ovom trenutku o Europi ne trebaju razmišljati, gostovanje u Malmöu je tek 23. listopada, nakon domaćeg derbija s Osijekom, prve utakmice drugog kruga HNL-a.

A onda se mogu okrenuti švedskom klubu koji je jako loše krenuo u Europsku ligu, Dinamo je prvi, a Malmö posljednji nakon dva kola, uz to Šveđani imaju i nekoliko važnih ozlijeđenih igrača, nakon domaćeg poraza od Ludogoreca, stigao je još teži (0:3) od Viktorije Plzenj u Češkoj, a u toj su utakmici ostali bez dva značajna igrača koji protiv Dinama neće moći igrati zbog crvenih kartona. No, kako rekosmo, pustimo Malmö na miru, sad je puno veća prijetnja Lokomotiva.