Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Ima vremena do Malmöa

Dinamo je već imao četiri pobjede u nizu pa dobio šamarčinu, ovo je opasnost koja im prijeti

Utakmica 2. kola Europske lige između FK Maccabi Tel-Aviva i GNK Dinama odigrana je u Bačkoj Topoli
Antonio Ahel
Autor
Robert Junaci
03.10.2025.
u 15:00

Malmö je u lošoj fazi, nakon dva poraza u Europskoj ligi posljednji je, ali on sad i ne treba zanimati plave jer se igra tek 23. listopada, Dinamu je sad važnije Lokomotiva za niz od pet pobjeda

Dinamo je na startu HNL-a upisao četiri pobjede i sve je bilo sjajno, ali onda su plavi uspjeli samo izvući bod u Varaždinu da bi dobili pravu pljusku od Gorice usred Maksimira. I to u nezgodnom trenutku, slijedile su mu nakon toga utakmice s Hajdukom pa onda prva u Europskoj ligi s Fenerbahçeom. I odigrali su to Zagrepčani na visokoj razini, slavili su  na Poljudu s 2:0, a onda pobijedili i turskog velikana s 3:1.  Nisku pobjeda nastavili su u domaćem prvenstvu, bili su raspucani i s 4:1 iz Maksimira su ispratili Slaven Belupo. I onda su ponovili niz s početka sezone, četvrtu uzastopnu pobjedu ostvarili su u drugom kolu Europske lige, iz Srbije gdje su u Bačkoj Topoli bili s 3:1 bolji od Maccabi Tel-Aviva, vratili su se s tim četvrtim 'skalpom' uzastopno.

I možda sad trebaju biti posebno oprezni, žele li postati 'hotel' s pet zvjezdica morat će pobijediti Lokomotivu kao gosti u Maksimiru. A znamo d aje Dinamo naslov prvaka u prošloj sezoni upravo nakon što nije uspio slaviti nad lokosima u Maksimiru.
Lokomotiva igra dobro, igrala je bolje od Hajduka iako je izgubila s 0:2 u Poljudu, ali je jako opasna. A Dinamo će sigurno osjetiti umor, plavi su u četvrtak navečer igrali, ispraznili se, a onda tek u petak ujutro stigli autobusom iz Bačke Topole.

No, kako u Maksimiru ističu, najvažnije im je naše prvenstvo i zato im je fokus na Jelavićevim lokosima. Lijepo je biti prvi i u HNL-u i na tablici Europske lige, ali sad tu Europu trebaju zaboraviti, sigurno je da će i trener Kovačević promijeniti dio igrača kako bi spremniji ušli su tu utakmicu i željenom pobjedom otišli na reprezentativnu stanku i s bodovnom prednosti zaključili prvu četvrtinu prvenstva. U ovom trenutku o Europi ne trebaju razmišljati, gostovanje u Malmöu je tek 23. listopada, nakon domaćeg derbija s Osijekom, prve utakmice drugog kruga HNL-a.

A onda se mogu okrenuti švedskom klubu koji je jako loše krenuo u Europsku ligu, Dinamo je prvi, a Malmö posljednji nakon dva kola, uz to Šveđani imaju i nekoliko važnih ozlijeđenih igrača, nakon domaćeg poraza od Ludogoreca, stigao je još teži (0:3) od Viktorije Plzenj u Češkoj, a u toj su utakmici ostali bez dva značajna igrača koji protiv Dinama neće moći igrati zbog crvenih kartona. No, kako rekosmo, pustimo Malmö na miru, sad je puno veća prijetnja Lokomotiva.

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!

Ključne riječi
malmo Lokomotiva Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ZLATNA KOPAČKA

ANKETA Tko će zabiti najviše golova ove sezone: Kane, Mbappé ili Haaland?

Trenutačno vlada dojam da će se Kane, Haaland i Mbappé boriti za ovaj prestižni individualni trofej koji brani upravo Mbappé. Zapravo se u ovoj konkurenciji radi o tri posljednja osvajača Zlatne kopačke. Mbappé ju je osvojio za sezonu 2024./2025. s 31 golom (62 boda), Kane ju je osvojio u sezoni 2023./2024. s 36 golova (72 boda), a s istim tim učinkom je osvajač za sezonu 2022./2023. bio Haaland

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
Video sadržaj
DEJAN LJUBIČIĆ

Bivši vatreni o junaku Dinama za VL: Svaki trener bi ga htio imati, ali napravio je jednu veliku grešku

Znam da se cijelo vrijeme o njemu pričalo kao jednom od prvih modernih box-to-box veznih igrača. On je igrač koji je, osim vratara, mogao igrati na svakoj poziciji u ekipi, i bio je velik projekt Rapida - priča o Ljubičiću bivši hrvatski reprezentativac Mario Tokić, koji je baš tijekom Ljubičićevog razvoja u juniorima i kadetima bečkog kluba igrao u seniorima Rapida

Učitaj još