Dinamo je već imao četiri pobjede u nizu pa dobio šamarčinu, ovo je opasnost koja im prijeti

Dinamo je na startu HNL-a upisao četiri pobjede i sve je bilo sjajno, ali onda su plavi uspjeli samo izvući bod u Varaždinu da bi dobili pravu pljusku od Gorice usred Maksimira. I to u nezgodnom trenutku, slijedile su mu nakon toga utakmice s Hajdukom pa onda prva u Europskoj ligi s Fenerbahçeom. I odigrali su to Zagrepčani na visokoj razini, slavili su na Poljudu s 2:0, a onda pobijedili i turskog velikana s 3:1. Nisku pobjeda nastavili su u domaćem prvenstvu, bili su raspucani i s 4:1 iz Maksimira su ispratili Slaven Belupo. I onda su ponovili niz s početka sezone, četvrtu uzastopnu pobjedu ostvarili su u drugom kolu Europske lige, iz Srbije gdje su u Bačkoj Topoli bili s 3:1 bolji od Maccabi Tel-Aviva, vratili su se s tim četvrtim 'skalpom' uzastopno.
I možda sad trebaju biti posebno oprezni, žele li postati 'hotel' s pet zvjezdica morat će pobijediti Lokomotivu kao gosti u Maksimiru. A znamo d aje Dinamo naslov prvaka u prošloj sezoni upravo nakon što nije uspio slaviti nad lokosima u Maksimiru.
Lokomotiva igra dobro, igrala je bolje od Hajduka iako je izgubila s 0:2 u Poljudu, ali je jako opasna. A Dinamo će sigurno osjetiti umor, plavi su u četvrtak navečer igrali, ispraznili se, a onda tek u petak ujutro stigli autobusom iz Bačke Topole.
No, kako u Maksimiru ističu, najvažnije im je naše prvenstvo i zato im je fokus na Jelavićevim lokosima. Lijepo je biti prvi i u HNL-u i na tablici Europske lige, ali sad tu Europu trebaju zaboraviti, sigurno je da će i trener Kovačević promijeniti dio igrača kako bi spremniji ušli su tu utakmicu i željenom pobjedom otišli na reprezentativnu stanku i s bodovnom prednosti zaključili prvu četvrtinu prvenstva. U ovom trenutku o Europi ne trebaju razmišljati, gostovanje u Malmöu je tek 23. listopada, nakon domaćeg derbija s Osijekom, prve utakmice drugog kruga HNL-a.
A onda se mogu okrenuti švedskom klubu koji je jako loše krenuo u Europsku ligu, Dinamo je prvi, a Malmö posljednji nakon dva kola, uz to Šveđani imaju i nekoliko važnih ozlijeđenih igrača, nakon domaćeg poraza od Ludogoreca, stigao je još teži (0:3) od Viktorije Plzenj u Češkoj, a u toj su utakmici ostali bez dva značajna igrača koji protiv Dinama neće moći igrati zbog crvenih kartona. No, kako rekosmo, pustimo Malmö na miru, sad je puno veća prijetnja Lokomotiva.Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!