SJAJAN UČINAK

Nevjerojatan podatak otkriva koliko je Dinamo napredovao u Europi, prije je ovo bilo nezamislivo

Utakmica 2. kola Europske lige između FK Maccabi Tel-Aviva i GNK Dinama odigrana je u Bačkoj Topoli
Antonio Ahel
Autor
Edi Džindo
03.10.2025.
u 16:03

U tih devet europskih utakmica u zadnjih godinu dana Dinamo je ostvario pobjede protiv Salzburga (2:0), Slovana (4:1), Milana (2:1), Fenerbahčea (3:1) i Maccabija (3:1), remije protiv Monaca (2:2) i Celtica (0:0) te poraze protiv Borussije Dortmund (0:3) i Arsenala (0:3), što iznosi 1,89 bodova po utakmici

U Dinamovim uvjerljivim i naizgled rutinskim, te impresivnim pobjedama u Europskoj ligi protiv Fenerbahčea i Maccabija jedna je prilično zanimljiva činjenica prolazi manje zapaženo. Naime, kad izračunamo kako je Dinamo igrao u proteklih godinu dana, plavi osvajaju gotovo pa isti broj bodova po utakmici u HNL-u i u Europi!

Mjerni period je točno od 2. listopada 2024. godine do 2. listopada 2025. godine. Od Dinamovog 2:2 remija protiv Monaca u drugom kolu Lige prvaka prošle sezone sve do Dinamove 3:1 pobjede protiv Maccabi Tel Aviva u drugom kolu Europske lige ove sezone. Tijekom tog mjernog perioda Dinamo je odigrao devet europskih utakmica, sedam u glavnoj fazi Lige prvaka te dvije u glavnoj fazi Europske lige. S druge strane, u HNL-u je Dinamo u mjernom periodu odigrao točno 37 utakmica, jednu više od onoga koliko traje uobičajena HNL sezona.

Sjajni Dinamo na krilima čudesnog Ljubičića stigao do nove velike europske pobjede!

U tih devet europskih utakmica Dinamo je ostvario pobjede protiv Salzburga (2:0), Slovana (4:1), Milana (2:1), Fenerbahčea (3:1) i Maccabija (3:1), remije protiv Monaca (2:2) i Celtica (0:0) te poraze protiv Borussije Dortmund (0:3) i Arsenala (0:3). Precizno gledajući s više decimala, ipak je Dinamo osvojio nešto manje bodova po utakmici u Europi (1,888), nego li u HNL-u (1,891), ali kad ovo dovedemo u kontekst s činjenicom da je Dinamo prije znao imati i po 2,30 bodova po utakmici u HNL-u, a onda ostajao bez bodova ili s bodom u skupinama u Europi, ove današnje brojke iz te perspektive zvuče čak i nezamislivo.

Ne samo da se Dinamo u proteklih pet-šest godina znatno pojačao u europskim natjecanjima, nego istovremeno osvajaja i osjetno manje bodova po utakmici u HNL-u nego li prije desetak godina. Je li konkurencija jača ili ne, procijenite sami, ali je činjenica da su Dinamu utakmice protiv momčadi kao što su Slaven Belupo, Istra ili Lokomotiva puno teže nego što su bile prije 10 ili 15 godina. Dinamova kvaliteta očito u tom smislu nije pala budući da sve češće rutinski pobjeđuje u natjecanju poput Europske lige. 

VEZANI ČLANCI:

Naravno da se u skupinama Lige prvaka nije bilo lako onom Dinamu otprije 12-13 godina nositi s Real Madridom ili PSG-om, ali sjetimo se samo skupine Europske lige 2013. godine kad je Dinamo pored PSV-a, Ludogoreca i Černomoreca iz Odese bio uvjerljivo posljednji u skupini s tek jednim bodom u šest utakmica. Bio je to i tada podbačaj, ali danas bi bilo gotovo pa nemoguće zamisliti takvu europsku sezonu Dinama.

Bilo kojeg ljubitelja nogometa u Hrvatskoj bi u svakom slučaju trebao veseliti ovaj rast Dinamovih bodova u Europi jer, na kraju krajeva, kao što svi već i znamo, Dinamo je nosač hrvatskog klupskog koeficijenta već godinama. Ako već ostali ne mogu ostvarivati iskorake, barem Dinamo kontinuirano obavlja strahovito velik posao i održava iznimnu razinu na europskom polju. Da nije plavih, takozvani "NK Koeficijent" bi nas gurnuo još u ranija pretkola europskih natjecanja. 


   


      Standings provided by Sofascore
   
