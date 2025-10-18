Trofeji legendarnog hrvatskog asa bačeni su na smetlište: 'Izgubio sam zdravlje i postao invalid'

Pokojni Dragutin Šurbek, legendarni stolnotenisač, jedan je od najvećih hrvatski sportaša u povijesti. Sportska karijera neponovljivog Dragutina Šurbeka trajala je gotovo četiri desetljeća. Osvojio je 36 medalja na svjetskim i europskim prvenstvima, dok je u dobi od 46 godina nastupio na OI u Barceloni te zauzeo izvrsno deveto mjesto.

Tijekom veličanstvene sportske karijere u kojoj je između ostalog nastupao za momčad Večernjeg lista, Šurbek se mučio s ozljedama i strašnim bolovima, njegovi kukovi teško su stradali od napornog rada i velikog broja natjecanja, o čemu je govorio jednom prilikom.

– Oduzeo mi je sport zdravlje, stradali su mi donji ekstremiteti, otišla su mi koljena, kukovi, imam diskus herniju, bole me ramena… Iako sam još donedavno igrao u veteranima, operirao sam kuk i na kraju sam, nažalost, postao stopostotni invalid. Sada pokušavam svoje bogato iskustvo prenijeti na mlade – ispričao je Šurbek.

Šurbek je obilježio gotovo 30 godina europskog i svjetskog stolnog tenisa. Europski prvak postao je 1968. u francuskom Lyonu i to u pojedinačnoj kategoriji, a u paru s prerano preminulim Antonom Stipančićem 1984. godine u Moskvi osvojio je još jednu zlatnu medalju na Europskom prvenstvu. Bio je uspješan i na svjetskim smotrama, u Pjongjangu je 1979. u paru s Antonom Stipančićem osvojio zlato, uspjeh kojeg su zajedno ponovili i u Tokiju 1983. godine.

Što se tiče pojedinačne konkurenciji, osvojio je bronce s prvenstva u Nagoyi 1971. te u Sarajevu 1973. godine. Nažalost, velik dio njegovih trofeja završio je na smetlištu. Nakon što je Luka Mjeda, hrvatski fotograf i rotarijanac, na otpadu pronašao veliki broj trofeja i pehara velikog hrvatskog stolnotenisača Dragutina Šurbeka, Rotary klub Zagreb Medvedgrad inicirao je akciju s ciljem da ih vrati obitelji, a zatim smjesti u budući Muzej hrvatskog sporta, javio je 2021. godine portal Nacionala.

– Hrvatska u zaborav baca 36 medalja s europskih i svjetskih prvenstava i mojeg se supruga danas sjećamo jedino ja i moja djeca. Drago je prije 2015., kada je ova uredba stupila na snagu, bio zdrav čovjek, nakon što su ga ovako podcijenili i obezvrijedili, od te nepravde i tuge teško se razbolio i u srpnju 2018. preminuo u 72. godini – izjavila je njegova supruga Jelena.