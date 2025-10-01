Naši Portali
Tko je sve bio i položio cvijeće na grobu velike hrvatske sportske legende

Autor
Damir Mrvec
01.10.2025.
u 14:34

Prošlo je već sedam godina od smrti Šurbeka, a ovom prigodom prisjetili su se  i drugih sportskih velikana koji su nas prerano napustili – Slavena Zambate, Zlatka Saračevića, Zlatka Kranjčara, Ive Trumbića

Delegacija Društva sportaša veterana i rekreativaca, s delegacijama Hrvatskog stolnoteniskog saveza i Stolnoteniskog saveza Zagreba, položila je cvijeće na grob sportskog velikana i jednog od najvećih stolnotenisača svih vremena, Dragutina Šurbeka, u Aleji velikana na zagrebačkom groblju Mirogoj.

Između ostalih na grobu velike hrvatske sportske legende, bili su Zoran Primorac, predsjednik Hrvatskog stolnoteniskog saveza, Zlatko Pospiš, predsjednik Zagrebačkog stolnoteniskog saveza, Vjeko Šafranić, predsjednik Športskog saveza grada Zagreba, te bivši sportaš i sportašice - Branka Batinić, Marija Anzulović, Tomislav Paškvalin, Danira Bilić...  

Prošlo je već sedam godina od smrti Šurbeka, a ovom prigodom prisjetili su se  i drugih sportskih velikana koji su nas prerano napustili – Slavena Zambate, Zlatka Saračevića, Zlatka Kranjčara, Ive Trumbića i drugih sportskih velikana – te su u znak zahvalnosti i poštovanja prema svima njima zapalili svijeće kod Križa na zagrebačkom groblju Mirogoj.

