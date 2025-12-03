Naši Portali
ČINI SE DA OSTAJE

Trener Kocaelispora demantirao Petkovićev odlazak: 'On je najveći profesionalac s kojim sam radio'

Zagreb: Igrači GNK Dinamo u suzama se oprostili od navijača
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.12.2025.
u 20:10

Rekao je i kako je Petković blizu povratka na teren nakon stanke zbog ozljede

Nogometaši Kocaeslispora svladali su Karacabey Belediyespor u posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici za turski Kup. Bilo je 2:1 za momčad za koju nastupaju i dva hrvatska igrača, Bruno Petković i Hrvoje Smolčić, a pogotke su zabili Furkan Gedik i Ahmet Sagat. Strijelac za poraženu momčad bio je Nejdet Nezir Bilin.

Nakon utakmice, trener Kocaelispora Selcuk Inan upitan je o mogućem odlasku Petkovića iz momčadi. Podsjetimo, bivši igrač Dinama prošlog je tjedna navodno prijetio odlaskom iz kluba zbog neisplaćenih obveza. Klub mu je dugovao 650 tisuća eura, a on je povukao zahtjev za isplatu kada mu je klub platio 525 tisuća eura. Inan je na konferenciji za medije potvrdio da Petković ostaje član turskog prvoligaša.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

- Postoje glasine da Petković želi otići. Dopustite mi da kažem ovo. On je jedan od najkarakternijih igrača i najveći profesionalac s kojim sam radio do sada. To vam mogu jasno reći. Kao što ste i sami rekli, to su samo glasine - odgovorio je.

Rekao je i kako je Petković blizu povratka na teren nakon stanke zbog ozljede:

- Mogu reći da je potpuno spreman. Radi mnogo, radi predano. Kao što je bio koristan u prvih 7-8 tjedana, želi nam biti koristan i nakon toga. I to jako želi. Ako ne bude nikakvih problema, nadamo se da će biti s nama na utakmici s Kasımpaşom - zaključio je.
trener ostanak Kocaelispor Bruno Petković

