Trener Kocaelispora demantirao Petkovićev odlazak: 'On je najveći profesionalac s kojim sam radio'

Nogometaši Kocaeslispora svladali su Karacabey Belediyespor u posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici za turski Kup. Bilo je 2:1 za momčad za koju nastupaju i dva hrvatska igrača, Bruno Petković i Hrvoje Smolčić, a pogotke su zabili Furkan Gedik i Ahmet Sagat. Strijelac za poraženu momčad bio je Nejdet Nezir Bilin.

Nakon utakmice, trener Kocaelispora Selcuk Inan upitan je o mogućem odlasku Petkovića iz momčadi. Podsjetimo, bivši igrač Dinama prošlog je tjedna navodno prijetio odlaskom iz kluba zbog neisplaćenih obveza. Klub mu je dugovao 650 tisuća eura, a on je povukao zahtjev za isplatu kada mu je klub platio 525 tisuća eura. Inan je na konferenciji za medije potvrdio da Petković ostaje član turskog prvoligaša.

- Postoje glasine da Petković želi otići. Dopustite mi da kažem ovo. On je jedan od najkarakternijih igrača i najveći profesionalac s kojim sam radio do sada. To vam mogu jasno reći. Kao što ste i sami rekli, to su samo glasine - odgovorio je.

Rekao je i kako je Petković blizu povratka na teren nakon stanke zbog ozljede:

- Mogu reći da je potpuno spreman. Radi mnogo, radi predano. Kao što je bio koristan u prvih 7-8 tjedana, želi nam biti koristan i nakon toga. I to jako želi. Ako ne bude nikakvih problema, nadamo se da će biti s nama na utakmici s Kasımpaşom - zaključio je.