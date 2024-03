Trener Hajduka otkrio što je s Perišićem pa se osvrnuo na glasine o 'čišćenju': 'To svi rade'

Uoči posljednje ovosezonske stanke za obveze reprezentacija nogometaši Hajduka odigrat će dvoboj 27. kola HNL-a protiv Lokomotive na Poljudu. Utakmica što počinje u subotu od 17.10 sati bit će svojevrsna uvertira za ono što slijedi splitskoj momčadi odmah nakon što se klubovi vrate u puni pogon. Hajduku, podsjetimo, prva dva kola posljednjeg, 4. kruga HNL-a donose oglede s Dinamom i Rijekom, između kojih se "ugnjezdio" i obračun sa zagrebačkim plavima u polufinalu Kupa.

Splitske novinare najviše je zanimalo hoće li Ivan Perišić ove subote upisati toliko dugo čekani debi u dresu Hajduka.

- Perišić? Teško mi je reći, nitko nema točnu informaciju. Trenira odvojen od ekipe, vjerojatno ne zna ni on sam - rekao je trener Hajduka Mislav Karoglan u uvodu press-konferencije.

A Karoglan pak zna da u svojoj trenerskoj karijeri još nije pobijedio Lokomotivu.

"Ne pratim statistiku na takav način. Za sve postoji prvi put. Fokusiramo se na Lokomotivu kao najvažniju utakmicu. U polufinalu su kupa, bore se za Europu, to sve govori. Drugačija utakmica od prethodne dvije. Maksimalno smo spremni i motivirani."

Neki igrači Hajduka poput Šarlije i Pukštasa su u opasnosti od toga da ove subote dobiju treći akumulirani žuti karton, a to bi značilo da ne bi mogli igrati u prvenstvenom derbiju s Dinamom. Kako Karoglan na to gleda?

"U nogometu postoje strategija i planovi. Meni je to realno, neću biti licemjer. Napravio sam to 100 puta, rade to i vani. Postoje puno gore stvari kod nas od toga."

Osim Perišića u problemima s ozljedama su još neki igrači.

"Na krilnim pozicijama je Brekalo upitan. Vidjet ćemo na koji način i kako ga koristiti. Najbitnije je da dođe u optimalno stanje. Druga krila su dobro. Što se tiče stopera, nadam se da ćemo što prije doći u optimalno stanje. Prpić je zanimljiv, Ferro se vraća, Elez je u jako dobroj formi", rekao je trener Hajduka.