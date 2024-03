Postoji teorija da hrvatski prvak ne dobije trofej ove sezone. Evo objašnjenja raritetne situacije

Deset kola prije kraja prvenstva, uz Dinamovu utakmicu manje protiv Varaždina, redoslijed prvih šest klubova u SuperSport HNL-u u ovom trenutku izgleda ovako: 1. Rijeka 56, 2. Hajduk 55, 3. Dinamo 51, 4. Osijek 36, 5. Lokomotiva 36, 6. Gorica 30 bodova.

Budući da je realna mogućnost da će sva tri pretendenta na titulu još neko vrijeme držati razmak unutar tri boda, pa i do posljednjega kola prvenstva, nameće se logično pitanje: gdje će te subote (25. svibnja) ili nedjelje (26. svibnja), kada će se igrati 36. kolo, biti šampionski pehar i medalje?

Finale Kupa 30. svibnja

No, pojasnimo najprije propozicije: u posljednjem prvenstvenom kolu u isto se vrijeme moraju igrati utakmice u kojima se odlučuje o naslovu prvaka, plasmanu u europska natjecanja te o ostanku u ligi. Ova posljednja opcija, naravno, već neko vrijeme nije aktualna – jer Rudeš je praktički već drugoligaš, ali se – teoretski – u 36. kolu može odlučivati i o prvaku i o osvajaču četvrtog mjesta koje potencijalno donosi plasman u Konferencijsku ligu. U tom bi se slučaju sve utakmice 36. kola SuperSport HNL-a, Lokomotiva – Hajduk, Dinamo – Rudeš, Varaždin – Osijek, Rijeka – Slaven Belupo i Gorica – Istra 1961, trebale igrati u isto vrijeme.

Povjerenik natjecanja Josip Brezni kazao nam je kako termin odigravanja posljednjega kola još nije poznat: može to biti i subota i nedjelja, ali vjerojatnije ipak nedjelja, 26. svibnja, poslijepodne, što bi finalistima Kupa ostavilo dovoljno vremena za pripremu uzvratne utakmice finala, koja je na rasporedu u četvrtak, 30. svibnja.

E sad, gdje bi se te nedjelje poslijepodne nalazili pehar za prvaka i medalje? Najprije, podsjetit ćemo na posljednje kolo juniorske lige u prošloj sezoni. U igri za titulu bili su Dinamo i Hajduk; Dinamo je u Maksimiru igrao s Osijekom, a Hajduk u Zaprešiću. Pehar je u trenucima odigravanja utakmica bio na neutralnom terenu, u prostorijama HNS-a, i tek kada se iskristaliziralo da Dinamo uvjerljivo vodi delegacija HNS-a krenula je sa 'srebrninom' prema Maksimiru.

Teoretski, i sada je moguć taj scenarij, kažu nam u HNS-u; da vozilo s peharom bude npr. u Bosiljevu te da – osobito u slučaju neizvjesne završnice utakmica ľ dodjela bude i prolongirana 45 minuta, ali da se ipak održi. Naime, po jednoj teoriji, moguće je riskirati i držati toga dana pehar u Zagrebu – s obzirom na to da će u metropoli toga dana igrati i Dinamo i Hajduk. U tom slučaju, Rijeka bi kao eventualni prvak mogla ostati bez pehara te bi joj on onda bio dodijeljen u prvoj domaćoj utakmici sljedećeg prvenstva. Kako bi se osigurala ravnopravnost trojice kandidata za titulu, moguće je da se toga dana ni Dinamu ni Hajduku – u slučaju osvajanja titule – ne dodijeli pehar, nego da i oni pričekaju do sljedećeg prvenstva. Ali, s druge strane, ta bi opcija zakinula trenere i igrače koji u ljetnom prijelaznom roku napuste Rijeku, Dinamo i Hajduk – oni bi ostali bez medalje.

Takav rasplet zbio se samo jednom u povijesti Hrvatske lige: u glasovitom posljednjem kolu sezone 1998./1999., u kojemu je Rijeka šokantno ostala bez titule remizirajući s Osijekom na Kantridi (1:1), pa osvajačima prvenstva, nogometašima Dinama, nakon pobjede nad Varteksom u Maksimiru (2:0) toga dana nisu dodijeljene medalje ni pehar.

Pitali smo Breznija je li moguće napraviti repliku šampionskog pehara, pa da po jedan primjerak bude na dvjema lokacijama. Kategorički je zanijekao tu mogućnost.

– Ne! Šampionski pehar (autor Marijan Zaradić, nap. a.), kao i onaj za pobjednika Kupa (autor Ivan Rabuzin, nap. a.) izrađen je u Radionici primijenjenih umjetnosti i ne postoji mogućnost izrade replike. Ti su pehari originali od početka natjecanja – kazao nam je Brezni.

Veliki sigurnosni rizik

U svakom slučaju, situacija će možda biti jako izazovna, ne samo za HNS, nego i za HTV, koji se mora opredijeliti za jednu utakmicu za izravni prijenos u posljednjem kolu, te osobito za zagrebačku policiju. Posebno je poglavlje ove priče, naravno, sigurnosni aspekt, budući da će se u 36. kolu utakmice Dinamo – Rudeš i Lokomotiva – Hajduk igrati na udaljenosti od nekoliko kilometara; budu li još u igri za titulu, u Kranjčevićevoj će toga dana biti barem pet tisuća torcidaša, a na Maksimiru potencijalno dvadeset tisuća navijača Dinama. Kakav god rasplet prvenstva bio, Zagreb će toga dana biti grad najvišega sigurnosnog rizika.