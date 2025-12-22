Naši Portali
POVRATNIK

Objavljeni detalji posla: Evo koliko Barišić ostaje u Osijeku

Osijek: Druga utakmica 1. pretkola Europske lige između Osijeka i Petrocuba
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
22.12.2025.
u 22:11

Barišić je bio slobodan igrač od ljeta kada je napustio Trabzonspor

Nogometni klub Osijek objavio je danas kako je novi igrač bijelo-plavih postao Borna Barišić. Bivši hrvatski reprezentativac vratio se u klub u kojem je započeo karijeru nakon sedam i pol godina u inozemstvu tijekom kojih je igrao za škotski Rangers, turski Trabzonspor i španjolski Leganes.

- Sigurno da je velika razlika u odnosu na moj prvi dolazak u Osijek, pa i onaj drugi, kada sam se vraćao u Gradski vrt. Rekao bih da sam se prije svega izgradio u svakom smislu, ne samo nogometnom nego i kao čovjek. Možda je najbolje reći da sam otišao iz Osijeka kao dečko, da bih se sada vratio kao odrasla osoba - rekao je na svom predstavljanju.

Barišić je bio slobodan igrač od ljeta kada je napustio Trabzonspor. Turski prvoligaš posudio ga je Leganesu početkom ove godine, no već u prvoj utakmici za taj klub doživio je puknuće prednjih križnih ligamenata te nije zaigrao od drugog veljače.

Barišić je s Osijekom potpisao ugovor do kraja sezone te će pokušati pomoći momčadi Željka Sopića izboriti ostanak u elitnom rangu hrvatskog nogometa, trenutačno su na posljednjem desetom mjestu. Ukupno je u dva navrata za bijelo-plave upisao 124 nastupa i zabio osam golova, a asistirao za njih 22. Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 35 nastupa i zabio jedan pogodak.
Ključne riječi
Borna Barišić NK Osijek

