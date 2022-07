Trener Gorice bijesan: Ovo je opasno po život! Nehumani uvjeti, znanstvena fantastika...

U Velikoj Gorici odigran je susret drugog kola SuperSport HNL-a u kojem su domaćin Gorica i Šibenik odigrali bez pogodaka, a jedan od uzroka bila je i nesnosna vrućina.

Trener Gorice Samir Toplak bio je izrazito kritičan zbog odluke da se utakmica protiv Šibenika igra od 19 sati.

Po iznimno vrućem i teškom vremenu, nogometaši nisu uspjeli pokazati najbolje od sebe, posebno u prvom dijelu budući da je temperatura u hladu pri početku susreta bila visokih 36 stupnjeva, a u jednom dijelu utakmice činili se da igrači "bježe" u hlad, odnosno većina igre odvijala se u sjeni koju je pružao užareni limeni krov na stadionu u Gorici. Nije puno pomogao niti tzv. "cooling break" odnosno predah za hlađenje.

- Ovo su bili nehumani uvjeti za igru. Jednostavno, tko je radio satnicu nema veze s nogometom. Ovo je opasno za život. Čestitam objema ekipama, po ovom vremenu izaći van i igrati, to je znanstvena fantastika. Onaj tko to nije probao, ne zna što je. Vjerojatno se to drugačije vidi s fotelje, rekao je Toplak nakon utakmice.

Osvrnuo se i na igru, smatra da je njegova momčad u drugom poluvremenu ipak pokazala više.

- Bili smo loši prvo poluvrijeme, ne zbog vremena, nego smo radili pogreške. Drugo poluvrijeme je bilo dobro, probudili smo se, no nedostaje nam završnica kako bi konkretizirali te prilike, kazao je Toplak.

Drugo kolo u petak su otvorili Istra i Varaždin gdje je novopečeni prvoligaš upisao prvu ovosezonsku pobjedu. Slavio je i Dinamo koji je sinoć potopiio Slaven Belupo u Koprivnici (5-1), a kolo će večeras zaključiti Osijek i Lokomotiva od 21 sat. Dodajmo kako je Jadranski derbi Hajduka i Rijeke odgođen zbog europskih obveza kvarnerske momčadi.

