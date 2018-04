Trener Dinama otkrio što očekuje na Poljudu: Ovo je bilo šokantno i neočekivano

Dinamo je upisao četvrti poraz ove sezone, u Maksimiru je slavio (1:0) Osijek. Gabrijel Boban postigao je jedini gol na utakmici, to je ujedno i prvi pogodak koji su modri primili pod vodstvom Nikole Jurčevića. Ovim se porazom zakomplicirao put Zagrepčana prema novom naslovu prvaka, no sve će biti puno jasnije već kroz 10-ak dana kada će se Dinamo ogledati još s Hajdukom i Rijekom, piše Goal.

- Čestitam Osijeku na velikoj borbi i pobjedi, ova je utakmica za nas bila šokantna, ovo nam je neočekivani poraz. Mislim da smo ju izgubili u prvih 20-ak minuta kada smo loše ušli u utakmicu, a Osijek nam je tada zabio. Imali smo 20-ak udaraca, puno dobrih šansi, ali razbranio se njihov golman Malenica, a mi smo kažnjeni za tako loš ulazak u utakmicu - rekao je Nikola Jurčević, pa nastavio:

- Na kraju nismo uspjeli doći niti do boda, no koliko god ovo sve bilo bolno, još uvijek imamo bodovnu prednost. Držimo prvo mjesto, a sada se moramo odmah oporaviti do Splita gdje će nas čekati paklena atmosfera. Vjerujem da ćemo na Poljudu popraviti ono što smo propustili protiv Osijeka. Sigurno da bi nam bilo lakše da smo pobijedili Osijeka, imali bi veće samopouzdanje, ali nemamo vremena za plakanje, kao niti za duboke analize.

Stiže Hajduk...

- Taj nam derbi stiže odmah, mi tamo moramo pokazati pravi lice, biti hrabri i vjerovati da tu možemo izgledati puno bolje. Teško mi sada tražiti razloge zašto je utakmica otišla danas u tom smjeru, nismo se opustili, ovaj smo derbi okarakterizirali kao jako bitan dvoboj za nas. Mogli smo si pobjedom olakšati ulazak u derbi s Hajdukom, biti u komotnijoj situaciji, a sada je sve drugačije. I idemo na Poljud po popravni ispit.

Tongo Doumbia je šepao u finišu utakmice...

- Vjerojatno je dobio neki udarac, ali trebalo bi biti sve u redu. Još je prerano za neke analize, ali vjerujem da nije ništa ozbiljno. Olmo? On je dosta, čak vrlo upitan za Hajduk - poručio je Jurčević.

Zoran Zekić bio je ponosan na svoju momčad...

- Čestitam momčadi na zasluženoj pobjedi, prvih 35 minuta smo stajali odlično na terenu, ispunili sve zacrtane zadatke. Poslije toga je uslijedio pritisak Dinama, ali to morate očekivati u Maksimiru. Dečki su dali sve od sebe, imali smo još dobrih izlazaka, mogli smo i kazniti 'va banque' igru Dinama. Evo, mi nismo Dinamo dobili u Maksimiru 16 godina, pa smo ih dobili lani, evo sada opet. Vjerujem da je to novi put ovog Osijeka - poručio je Zoran Zekić, pa dodao:

- Malenica? Ma on je naš prvi vratar, to znaju i on i Santini. Bio je u maloj rupi, morao sam ga malo ohladiti. Evo, sada je pokazao sve svoje kvalitete. Moje ideje s Marićem? Ma uvijek ja imam zanimljivih ideja, nekada to uspijemo izvesti dobro, nekada ne baš. Lako je sada biti general poslije bitke, ali nije uvijek sve tako jednostavno. Mi se doma znamo mučiti protiv Rudeša ili Intera, tako niti nas Dinamo danas nije uspio probiti. Nije HNL jednostavan, pogotovo je teško pobjeđivati po neravnom terenu u Gradskom vrtu.

Sada ste dodatno zakuhali prvenstvo...

- Ne znam jesmo li ga zakuhali, sada samo razmišlja kako da nešto napravimo i na Rujevici, tamo se ne smijemo predati. Drugi klubovi imaju svoje probleme, ja sam imao svoje do prije četiri dana. No, preživio sam, idem utakmicu po utakmicu, tako i treba - završio je Zekić.