Toni Fruk ide u Arsenal? Ovo bi bila senzacija, stigla je i znakovita poruka iz Londona

Vijest koja je odjeknula poput bombe stigla je sa Sport Kluba: Toni Fruk, zvijezda Rijeke, navodno je pred potpisom za Arsenal. Prema njihovim izvorima, pregovori između 24-godišnjeg veznjaka i trenutno vodeće momčadi engleske Premier lige nalaze se u poodmakloj fazi. Navodi se kako su razgovori "u punom jeku" te da se uskoro očekuje finalizacija posla koji bi nadarenog hrvatskog ofenzivca odveo u London. Iako detalji još nisu poznati, ovakav rasplet predstavljao bi pravu senzaciju i jedan od najvećih transfera u povijesti hrvatskog prvenstva.

Cijela priča dobila je na težini nakon što je Fruk početkom tjedna potpisao za agenciju Niagara, koju vodi utjecajni nogometni menadžer Andy Bara. Budući da Bara zastupa zvijezde poput Danija Olma, Lovre Majera i Álvara Morate, taj je potez odmah protumačen kao jasan signal da se priprema veliki transfer. Špekulacije je dodatno potpalilo Barino putovanje u London, koje se poklopilo s objavom vijesti o interesu Topnika, čime su glasine o transferu karijere za riječkog maestra postale još glasnije.

Ipak, dok su mediji već preselili Fruka na Emirates stadion, sam Andy Bara ponudio je znatno oprezniju izjavu. U razgovoru za tportal iz Londona, Bara je spustio loptu na zemlju. "Ne bi bilo ni fer ni profesionalno da komentiram imena klubova, ali aktivni smo. Radimo, kontaktiramo, nudimo... Postoji interes nekoliko klubova, no rano je za bilo kakve najave, a kamoli da je Toni pred potpisom za neki klub", izjavio je Bara.

Toni Fruk se ove sezone prometnuo u apsolutnog lidera Rijeke i po mnogima najboljeg igrača lige. Njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu iznosi devet milijuna eura, čime je najvrjedniji igrač SHNL-a (bez posuđenih igrača). Rijeka ga je prošlog ljeta otkupila iz Fiorentine za otprilike četiri milijuna eura, što se pokazalo kao fantastičan potez. Ove sezone je u svim natjecanjima upisao 10 golova i dvije asistencije, a njegova kreativnost i učinak u završnici ključni su za igru aktualnog prvaka. Potencijalni transfer zasigurno bi postao jedan od najvećih u povijesti kluba s Rujevice.

Iako je interes Arsenala opisan kao stvaran, cjelokupna slika je kompleksnija. Strani mediji navode kako se radi o početnim razgovorima i praćenju, a ne o poslu pred realizacijom. Čini se da Frukov tabor na transfer gleda kao na dugoročnu mogućnost, a ne nešto iminentno. Podsjetimo, ljetos je najbliži njegovom dovođenju bio francuski Nantes, no dogovor nije postignut. Sada je situacija složenija, a izvješća spominju kako je Bara u Londonu razgovarao i s predstavnicima Atlético Madrida, što ukazuje da Arsenal nije jedini ozbiljan kandidat u utrci. Očekuje se da će Fruk biti i na popisu reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo iduće godine, što bi mu moglo dodatno podići cijenu i privući nove udvarače.