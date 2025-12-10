Dejan Lovren planuo zbog velikog prijatelja: ‘Nemate pojma što se događa iza zatvorenih vrata'

Mohamed Salah proživljava najteže dane u Liverpoolu. Egipatski napadač u posljednje vrijeme pao je u drugi plan, utakmice sve češće gleda s klupe, a na današnji susret Lige prvaka protiv Intera uopće nije otputovao.

Trener Arne Slot odlučio ga je izostaviti s popisa putnika nakon posljednjeg ispada. A dogodilo se to prije tri dana nakon susreta s Leedsom. Redsi su tada ispustili vodstvo od 3:1 i susret je završio 3:3, a Salah je sve to gledao s klupe. Nije mu to najbolje sjelo pa se oglasio nakon susreta.

- Čini se kao da me klub bacio pod autobus. Tako se osjećam. Mislim da je vrlo jasno da je netko htio da ja budem kriv, rekao je Salah te dodao da su popucale veze između njega i trenera. U njegovu zaštitu stao je bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren koji je veliki Salahov prijatelj još iz dana iz Liverpoola.

- Jedini način za borbu s nepravdom je borba najjačim mogućim snagama - bila je Lovrenova poruka na društvenoj mreži X, s podrškom Salahu u njegovom istupu zbog statusa u Liverpoolu.

- Nemate pojma što se događa iza zatvorenih vrata. Ostanite na svom teritoriju, tipkajte i podržavajte krivu stranu - poručio je Lovren onima koji prozivaju Salaha.