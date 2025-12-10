UŽIVO Gvardiol u prvih 11 na Santiago Bernabeu, Realu VAR poništio penal

OFENZIVAC PSV-A

VIDEO Pogledajte kako je Ivan Perišić hladnokrvno zabio slavnom Liverpoolu

Ivan Perišić bez dileme je uzeo loptu i preuzeo odgovornost. Smireno ju je namjestio, pričekao sučev zvižduk i vrlo sigurno pogodio za 1:0. Poslao je golmana u jednu, a loptu u drugu stranu.