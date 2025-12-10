UŽIVO Gvardiol u prvih 11 na Santiago Bernabeu, Realu VAR poništio penal

Borussia Dortmund našeg Nike Kovača povela je 1:0 protiv Bodo Glimta, a strijelac je Julian Brandt.
Bayer Leverkusen je poveo 1:0 autogolom Brune Guimaraesa nakon udarca Andricha.
Realu je bio dosuđen jedanaesterac zbog prekršaja na Viniciusu, ali VAR ga je poništio i suđen je slobodan udarac.
Počele su utakmice u Ligi prvaka.
REAL MADRID: Courtois - Valverde, Rudiger, Asencio, Carreras - Guler, Tchouameni, Bellingham - Diaz, Mbappe, Vinicius
MANCHESTER CITY: Donnarumma - Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly - Silva, Gonzalez, Reijnders - Foden, Doku, Haaland
Real Madrid - Manchester City (21.00, HTV 2, Arenasport 1)
Club Brugge - Arsenal (21.00, Arenasport 2)
Borussia - Bodo/Glimt (21.00, Arenasport 3)
Benfica - Napoli (21.00, Arenasport 6)
Bayer Leverkusen - Newcastle (21.00, Arenasport 7)
Athletic Bilbao - PSG (21.00, Arenasport 8)
Juventus - Pafos (21.00, Arenasport 9)
Evo kako trenutno izgleda ljestvica Lige prvaka:
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama su dvoboji 6. kola Lige prvaka, točnije završna večer tog natjecanja za ovu godinu. Nakon uzbudljivih dvoboja u utorak i nekoliko iznenađujućih rezultata, došlo je vrijeme za novih sedam utakmica. Glavna je, dakako, ona između madridskog Reala i Manchester Cityja. Niko Kovač i njegova Borussia dočekuju Bodo/Glimt, a vatreni debi na klupi Club Bruggea protiv Arsenala imat će naš Ivan Leko. Benfica Franje Ivanovića dočekuje Napoli.
Benfica vodi protiv Napolija 1:0, pogodio je Rios na asistenciju vatrenog Franje Ivanovića