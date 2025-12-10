Naši Portali
Stjepan Meleš
VEČER LIGE PRVAKA

UŽIVO Gvardiol u prvih 11 na Santiago Bernabeu, Realu VAR poništio penal

Manchester City v Leeds United - Premier League - Etihad Stadium
martin Rickett/PRESS ASSOCIATION
10.12.2025. u 21:26
Utakmice 6. kola Lige prvaka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
-
Liga prvaka - 6. kolo, 21.00, Santiago Bernabeu, Madrid

Benfica vodi protiv Napolija 1:0, pogodio je Rios na asistenciju vatrenog Franje Ivanovića

Borussia Dortmund našeg Nike Kovača povela je 1:0 protiv Bodo Glimta, a strijelac je Julian Brandt. 

Bayer Leverkusen je poveo 1:0 autogolom Brune Guimaraesa nakon udarca Andricha. 

Realu je bio dosuđen jedanaesterac zbog prekršaja na Viniciusu, ali VAR ga je poništio i suđen je slobodan udarac. 

1'

Počele su utakmice u Ligi prvaka. 

SASTAVI

REAL MADRID: Courtois - Valverde, Rudiger, Asencio, Carreras - Guler, Tchouameni, Bellingham - Diaz, Mbappe, Vinicius

MANCHESTER CITY: Donnarumma - Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly - Silva, Gonzalez, Reijnders - Foden, Doku, Haaland

GDJE GLEDATI?

Real Madrid - Manchester City (21.00, HTV 2, Arenasport 1)
Club Brugge - Arsenal (21.00, Arenasport 2)
Borussia - Bodo/Glimt (21.00, Arenasport 3)
Benfica - Napoli (21.00, Arenasport 6)
Bayer Leverkusen - Newcastle (21.00, Arenasport 7)
Athletic Bilbao - PSG (21.00, Arenasport 8)
Juventus - Pafos (21.00, Arenasport 9)

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica Lige prvaka:
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama su dvoboji 6. kola Lige prvaka, točnije završna večer tog natjecanja za ovu godinu. Nakon uzbudljivih dvoboja u utorak i nekoliko iznenađujućih rezultata, došlo je vrijeme za novih sedam utakmica. Glavna je, dakako, ona između madridskog Reala i Manchester Cityja. Niko Kovač i njegova Borussia dočekuju Bodo/Glimt, a vatreni debi na klupi Club Bruggea protiv Arsenala imat će naš Ivan Leko. Benfica Franje Ivanovića dočekuje Napoli.

