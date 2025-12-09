Andy Bara progovorio o povratku Dominika Livakovića u Dinamo: 'Nadam se da će doći! Ali...'

U nogometnim kuloarima sve se glasnije šuška o mogućem povratku Dominika Livakovića u Dinamo, a tu je priču dodatno potpirio njegov menadžer, Andy Bara. U razgovoru za Sportske novosti, Bara nije krio svoje želje, izrazivši nadu da će se hrvatska reprezentativna 'jedinica' jednog dana vratiti na Maksimir. Iako detalji nisu precizirani, sama činjenica da najutjecajniji menadžer u regiji otvoreno govori o takvoj mogućnosti daje navijačima plavih pravo na optimizam. Ipak, kao i kod svakog velikog transfera, postoji i onaj 'ali' koji se odnosi na brojne faktore koji se moraju poklopiti, od financija do ambicija samog igrača i njegovog trenutnog kluba, zbog čega je cijela operacija još uvijek u domeni želja. "Nije to lako. On je član Fenerbahçea koji odlučuje, trenutačno je u Gironi s kojom ima ugovor do ljeta 2026. godine. Postoji želja Dinama, postoji želja Livakovića, konačno i moja želja da se vrati u Dinamo. Iskreno se nadam da će se te tri želje ostvariti, te da će Dominik na zimu postati vratar Dinama. Ali ne ovisi o nama", rekao je Bara.

Dok se o Livakovićevom povratku za sada samo nagađa, Bara je potvrdio jedan drugi, ali jednako značajan posao koji je odjeknuo Hrvatskom. Njegovoj sportskoj agenciji Niagara pristupio je Toni Fruk, najbolji igrač Rijeke i po mnogima najbolji nogometaš SuperSport HNL-a. Ovaj 24-godišnji Našičanin proživljava sezonu iz snova, predvodeći Rijeku do dvostruke krune s deset postignutih golova i dvije asistencije. Njegova vrijednost na Transfermarktu procijenjena je na vrtoglavih devet milijuna eura, što ga čini drugim najskupljim igračem lige. Posebno se pamti njegova simultanka protiv Hajduka, kada je u velikoj pobjedi od 5:0 na Rujevici postigao hat-trick i potvrdio svoju klasu.

Bara je otkrio i pozadinu ovog velikog posla, ističući ključnu ulogu svog prijatelja Ivana Rukavine, poznatog po organizaciji nogometnog showa ‘Utakmica života‘. "Ivan je Fruka pratio godinama. Zvao ga je iznimno veliki broj ljudi, jer Toni je fenomenalan igrač. S obzirom na naše prijateljstvo, predložio sam mu da zajednički napravimo posao. Tako je Toni potpisao za moju agenciju, ali mi smo u tom poslu skupa. On i dalje brine o igraču, a ja sad brinem o njegovom budućem transferu", pojasnio je Bara, naglašavajući partnerski odnos u brizi za karijeru riječkog dragulja koji je prošlog ljeta otkupljen od Fiorentine za ukupno četiri milijuna eura.

Naravno, potpis za moćnu agenciju odmah je otvorio pitanje Frukove budućnosti i idućeg transfera, za koji se očekuje da će rušiti rekorde. Bara ne skriva visoke ambicije. "Pokušat ćemo da tako bude, nadamo se da hoće. Daj Bože da ostane zdrav i da nastavi s ovakvim sjajnim igrama", poručio je menadžer, svjestan da Frukove izvedbe na terenu diktiraju visinu budućeg transfera. Njegovim igrama interes klubova iz najjačih europskih liga svakodnevno raste, a ljetni prijelazni rok nameće se kao idealna prilika za realizaciju posla koji bi mogao postati jedan od najvećih u povijesti hrvatskog nogometa.

Iako bi mnogi klubovi željeli osigurati njegove usluge već ove zime, Bara ima jasan plan i preferira ljetni prijelazni rok. Svoje stajalište argumentira brigom za igrača. "Transfere volim raditi ljeti. Iz razloga što igrači zimi dolaze u momčadi koje su već posložene pa tako uglavnom završe na klupama za pričuve. Ne bi nikako za Fruka bilo dobro da mu se tako nešto dogodi prije Svjetskog prvenstva", objasnio je Bara. Upravo je Svjetsko prvenstvo ključan faktor, jer se očekuje da bi Fruk, kao najbolji igrač lige, trebao biti siguran putnik na smotru najboljih svjetskih reprezentacija. "Očekujem da će Toni otići na Svjetsko prvenstvo, najbolji je igrač SHNL-a, bilo bi normalno da bude u sastavu koji će Zlatko Dalić povesti. Ako neće biti on iz SHNL-a, a tko će onda biti?", rezolutan je Bara.

Ipak, vrata za zimski odlazak nisu u potpunosti zatvorena, ali uvjeti su vrlo strogi. Transfer bi se mogao dogoditi isključivo ako na adresu Rijeke stigne ponuda koja će zadovoljiti predsjednika Damira Miškovića i, što je još važnije, ako trener budućeg kluba jamči Fruku mjesto u udarnoj postavi. "S Damirom Miškovićem se lako dogovoriti, on je izniman poslovni čovjek. Međutim, moj primarni cilj je Frukova prodaja na ljeto", rekao je Andy Bara.