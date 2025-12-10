Španjolci bizarno najavili dvoboj protiv Dinama: Pogledajte što su rekli na press konferenciji

Usprkos brojnim problemima s ozljedama, ambicije Real Betisa u Zagrebu su jasne. Španjolci dolaze po pobjedu kojom bi praktički osigurali plasman u drugi krug Europske lige, a približili se i plasmanu među osam najboljih. Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut faze, odnosno 16-inu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.

Real Betis je trenutačno peti sa 11 bodova, samo bod manje od vodećeg trojca Lyona, Aston Ville i Midtjyllanda. U prvih pet kola momčad iz Seville ne zna za poraz. Pobijedili su Ludogorec (2-0), Lyon (2-0) i Utrecht (2-1), te remizirali protiv Nottingham Foresta (2-2) i Genka (0-0). Nakon Dinama još ih očekuje gostovanje kod PAOK-a, te domaći ogled protiv Feyenoorda.

Čileanac na klupi španjolskog sastava Manuel Pellegrini (72) ima dosta problema s ozljedama. Izvan stroja su Sofyan Amrabat, Isco i Hector Bellerin. Ricardo Rodriguez nije dostupan zbog suspenzije, a upitan je i nastup Juniora Firpa, koji se ozlijedio u zadnjem susretu protiv Barcelone.

"Imamo dosta izostanaka, ali moramo i bez onih kojih nema. Imamo dovoljno široku klupu, vjerujem kako imamo dovoljno kvalitetnu momčad, vjerujem svojim igračima," kazao je Pellegrini na konferenciji za medije na maksimirskom stadionu.

Real Betis gostuje u Hrvatskoj treći put u svojoj povijesti, drugi put protiv Dinama protiv kojeg je već igrao i izgubio u 16-ini finala Konferencijske lige u veljači 2024.

"Modri" su na Benito Villamarinu pobijedili sa 1-0, a potom u Zagrebu odigrali 1-1. Igrao je i protiv Rijeke u skupini Europske lige u sezoni 2013/14. Na Kantridi je bilo 1-1, a u Sevilli 0-0.

Iskusni Čileanac vodi Betis od srpnja 2020. godine, a prije toga je trenirao Manchester City, Real Madrid, Villarreal, West Ham, Malgu, River Plate.... Prošle sezone je predvodio Betis do finala Konferencijske lige u kojem je Chelsea slavio sa 4-1.

"Svaka utakmica je teška, protiv Dinamo smo igrali nedavno i nismo ostvarili dobar rezultat. Želimo popraviti taj dojam. Očekujem dobru utakmicu Morat ćemo se dobro potruditi protiv kvalitetne ekipe," dodao je čileanski stručnjak.

Pellegrini je poručio kako Betis dolazi u Zagreb po pobjedu kojom bi možda osigurao i prolaz. Dodao je kako ne razmišlja o suparnicima koji slijede.

"Najvažnija nam je prva utakmica koja dolazi. Tri boda su nam važna za osiguranje prolaza, te kako bi osigurali plasman među osam najboljih i tako izbjegli igranje u 16-ini finala," poručio je.

Branič Diego Llorente je istaknuo kako su dobro analizirali igru "Modrih".

"Upoznati samo sa Dinamovim stilom igre. Ima fizički moćne igrače, te igrače koji posjeduju odličnu tehniku. Što se tiče hrvatske škole nogometa, mislim da ne treba ići daleko. Dovoljno je pogledati kakve je rezultate Hrvatska ostvarila na zadnja dva svjetska prvenstva. Znamo da nas čeka teška utakmica protiv suparnika koji nam neće ništa pokloniti," dodao je 32-godišnji branič.