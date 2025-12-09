Livaković odgovorio Talijanima: Želi samo u Dinamo

Talijanski insajder Nicolo Schira prenio je vijest kako su čelnici talijanske Genoe zainteresirani za hrvatskog reprezentativnog vratara Dominika Livakovića. 'Jedinica' vatrenih nije u dobroj situaciji gdje je na posudbi iz turskog Fenerbahčea, no u Kataloniji nije pronašao minutažu koju je tražio.

Polovicom prošle sezone izgubio je status prvog vratara turskog kluba, a uoči početka ove sezone odlučio je potražiti klub u kojem će imati status prvog vratara cijelu sezonu uoči Svjetskog prvenstva sljedećeg ljeta. To je trebala biti Girona, no prednost je imao Argentinac Paulo Gazzaniga pa se Livaković s klubom dogovorio da do siječnja neće nastupati kako bi onda u zimskom prijelaznom roku mogao potražiti novi klub budući da u istoj sezoni smije biti registriran za tri kluba, ali nastupiti može samo za dva.

Genoa je tako Livakoviću i njegovim suradnicima predočila svoju službenu ponudu, no naletjeli su na neočekivani odgovor. Livaković im se jednostavno zahvalio i poručio kako želi ići samo u Dinamo, klub u kojem je nekada bio kapetan, pišu 24sata.

Plavi mu možda ne mogu ponuditi financijske uvjete kakve može Genoa, no budući da bi se radilo o šestomjesečnoj posudbi, dio njegove plaće ionako bi pokrivao njegov matični klub - Fenerbahče. Livaković je navodno i dao riječ predsjedniku Zvonimiru Bobanu kako sigurno dolazi na zimu, a na Maksimiru će bez sumnje imati status prvog vratara.