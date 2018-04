Predsjednik Hajduka odgovorio na optužbe Torcide, evo što je poručio!

Predsjednik Hajduka Ivan Kos odgovorio je na priopćenje Torcide koja tvrdi da kupuje suce i zatražila njegov odlazak.

"Hajduk i ja kao predsjednik Uprave neprekidno ukazujemo na nepravilnosti u hrvatskom nogometu, a posebno u sudačkoj organizaciji. Ne postoji prilika u kojoj nismo ukazali na svoje nezadovoljstvo i tražili promjene od uvođenja stranog povjerenika, poštenih kriterija i sankcija za suce.

Otkad sam u Klubu praksa je da na dan utakmice, prvenstvene ili međunarodne svim gostima pa tako i sucima osiguramo obrok. To je pozitivna praksa UEFE i primjenjuje se u svim klubovima i ligama koje poznajem i 22 mjeseca koliko sam u klubu se te prakse držimo. To pokrivamo iz za to ugovorenih sponzorstava tako da time ne stvaramo dodatni trošak klubu. Radimo sve potpuno transparentno, u skladu sa zakonima i pravilima te se od prvog dana do danas naš pristup nije promijenio. Nikad niti jednog suca nismo privilegirali niti stimulirali da sudi u našu korist, a jednako tako tretman kojeg imamo ovih 22 mjeseca otkad sam u Klubu nedvosmisleno pokazuje da smo sve samo ne privilegirani.

Pregovaramo s više poslovnih subjekata koji se bave ugostiteljstvom kako bismo podigli razinu hospitalityja kako na stadionu, tako i izvan njega, ali nikako ne u kontekstu bilo kakvih nečasnih radnji.

Klub nikad nije platio niti jednom sucu koncert, noćni izlazak, putovanje niti je na ikakav drugi način “kupovao" njihovu naklonost. Ponašamo se dostojanstveno, na razini koju su oni koji predstavljaju Hajduk dužni, ali sa sucima ne ulazimo ni u kakve srdačne odnose. Pogotovo ne u dogovore.

Tko god ima spoznaje i dokaze o nedoličnom ponašanju bilo koga od zaposlenika Kluba molimo da nas informira. Ispitat ćemo svaku situaciju i sukladno tome reagirati. Jako dobro poznajem što je ovaj klub prošao, koje bitke je vodio i koje jednako tako vodi i danas. Nikad ne bih dozvolio sebi niti ikome od zaposlenih vrijeđati osjećaje i žrtvu onih koji su za ovaj klub, a u borbi protiv sudačke hobotnice, riskirali sve.

Osnovna načela Kluba su pravednost, poštenje, ravnopravnost i transparentnost i tako se ponašam u svom djelovanju. Ponavljam, ovaj klub nema crni novac, tajne fondove, niti trguje sa sucima. Kakav tretman sudaca imamo u posljednje dvije sezone govori sam za sebe.

Vjerujem da smo na ispravnom putu, da smo i rezultatski u ovom trenutku bolji nego u mnogo prethodnih sezona, a pred nama su dvije izuzetno važne utakmice. Razumijem traume koje navijači imaju zbog svega što se događalo prethodnih godina, no uvjeravam sve da Hajduk u svom djelovanju nije odstupio od ideala i vrijednosti na kojima je ovaj klub satkan. Uvjeravam vas da nismo i nećemo ulaziti u trgovinu sa sucima, pod cijenu da nas to košta uspjeha", stoji u priopćenju Kosa.