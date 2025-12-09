Bivši igrač bijelih bez dlake na jeziku: 'Navijači su opet odmogli Hajduku, vratili su mrtvaca u život'

Derbi Dinama i Hajduka odigran prošle subote na Maksimiru ponovno je, kako to obično biva, vruća tema i danima nakon utakmice. Tako je u podcastu "Totalni nogomet" koji vode komentatori MAXSporta sinoć gostovao Tonći Kukoč-Petraello, bivši igrač Hajduka i nekada zločesti dećko hrvatskog nogometa.

Kukoč je posljednjih godina postao poznat po svojim objavama na društvenim mrežama gdje često komentira stanje u hrvatskom nogometu, s Hajdukom u prvom planu. Krase ga objektivni, lako razumljivi komentari u kojima Kukoč često bez dlake na jeziku iznosi vlastite stavove, a isto je bilo i u emisiji.

- Dinamo je bio bolji u svim segmentima igre. Do tog gola. Onda, kad smo mi dali gol, nismo iskoristili taj moment jer je Dinamo drastično pao. Tada su navijači počeli bacati bengalke na teren i time su opet odmogli Hajduku. U trenutku kad je Dinamo bio na koljenima, trebali smo zabiti još jedan gol. Nismo, i sami smo si krivi. A kad nastane stanka od pet-šest minuta, ispadneš iz ritma. Tako vratiš "mrtvaca" u život. Dinamo je bio mrtvac - rekao je Kukoč.

Nakon kraće analize same utakmice, iznio je i svoje mišljenje o stanju u Dinamu.

- Ako Dinamo ove godine ne osvoji prvenstvo, to je totalni debakl. Potrošili su goleme novce na igrače, a mnogi od njih, neću reći da to nisu zaslužili, ali nisu opravdali to što nose Dinamov dres. Treneru nije lako, pritisak je ogroman. Ne može svakog igrača učiniti sretnim i mora znati kako se postaviti prema njima - zaključio je.

Podsjetimo, utakmica je završila rezultatom 1:1. Gosti iz Splita poveli su u 67. minuti golom Michelea Šege, a za Dinamo je izjednačio Arber Hoxha u 12. minuti sudačke nadokande.