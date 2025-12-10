Stanković najavio temu nove emisije i oduševio gledatelje: 'Dobro se sjetio'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na Facebooku je najavio novu emisiju, a tema će biti more. - U nedjelju nam je tema "more!". Ljudi s mora, na moru, život ljeti, zimi, otoci..., napisao je Stanković. Gledatelji su odmah u komentarima pohvalili temu: "Dobro da se sjetio", "Bolje ikad nego nikad. Bravo", pisali su gledatelji.

Podsjetimo, u prošloj sezoni jedne od najdugovječnijih HRT-ovih emisija njezin autor odlučio je napraviti promjenu. "Nakon 24 godine mijenjamo koncept emisije. Cilj je da se nakon tih 55 minuta osjećate barem malo bolje", najavio je Stanković u rujnu uoči nove sezone u kojoj je odlučio kako više neće u goste dovoditi političare. Nakon prve emisije publika je bila podijeljena oko novog koncepta, a Stanković je tada poručio: "Krenuli smo u novom smjeru. Nekome se sviđa, nekome ne, al' nazad nema. Hvala što nas gledate!"

Najgledanija emisija u prošloj sezoni bila je ona u kojoj je gostovao Nikola Borić. “Nikola Borić. Čovjek koji je sve novce koje je zaradio u životu podijelio drugim ljudima i otišao živjeti u šumu. Zar to nije zanimljivo? Meni je to bilo hiper zanimljivo kao ideja i pozvao sam ga u goste i čovjek je prepričao kako je to izgledalo. I dan danas je on negdje tamo u šumama oko Papuka, i izaziva dosta kontroverzi svojim načinom života, ali u svakom slučaju to je bila jedna od najgledanijih emisija u prošloj sezoni”, kazao je Stanković u videu u sklopu kojeg je podijeljen i isječak Borićevog gostovanja.

Jedna od najgledanijih emisija u ovoj sezoni bila je ona u kojoj je ugostio dvije iznimne žene, volonterke Jagodu Laco i Helenu Babić, koje su otvoreno progovorile o teškoj svakodnevici ljudi na marginama hrvatskog društva, onih kojima su gotovo svi okrenuli leđa. Iako je cijela emisija bila prožeta snažnim emocijama, isječak u kojem je izdvojena životna priča volonterke Jagode Laco posebno je odjeknuo u javnosti i pokrenuo tisuće reakcija na društvenim mrežama. Uz videozapis njezine ispovijesti stajao je opis koji ledi krv u žilama: "Dijete sam iz doma, kasnije sam silovana, bila sam bijelo roblje u Amsterdamu… danas pomažem ljudima." Jagoda je pred kamerama ogolila dušu opisujući svoj trnovit put, od odrastanja u domu za nezbrinutu djecu do trenutka kada je postala žrtva trgovine ljudima. Priznala je kako je bila laka meta, mlada i naivna, te je nasjela na lažna obećanja o poslu sobarice u restoranu, što je u to vrijeme bila velika afera. Njezin životni put bio je obilježen borbom za preživljavanje, pa je tako svoju djecu odgojila skupljajući boce i metale, bez završene škole jer za to, kako kaže, nije bilo prilike, a često se susretala i s teškim predrasudama okoline.

Dirljiva priča ove hrabre žene, koja je unatoč proživljenim traumama pronašla snagu da pomaže drugima, prikupila je više od 300 komentara i preko šest tisuća lajkova, a gledatelji su masovno izražavali divljenje njezinoj snazi i plemenitosti. Među brojnim porukama podrške posebno se istaknuo jedan komentar koji sažima bit njezine borbe: – Treba prvo puzati da bi znao hodati. Bitno se u životu dignuti, hrabro dalje koračati s velikom empatijom koja je kod mnogih postala nepoznata riječ – poručila je jedna gledateljica. Ostali su u komentarima isticali kako ovakve reportaže odgajaju zdrave generacije te da ih u medijskom prostoru treba biti što više.

Mnogi su naglasili kako bi im bila čast stisnuti ruku takvoj predivnoj ženi koja je vlastito stravično iskustvo uspjela pretvoriti u djelovanje za opće dobro. "Bože moj, koja ljudska dobrota. A on – ima potrebnijih. Rasplakah se", "Divno je kad svoju nesreću možete preusmjeriti u nečiju sreću. To znači biti čovjek i nikad ne odustati od sebe kakvi jeste. Bravo Jagoda", "Moje duboko poštovanje, draga Jagoda", "Nevjerojatna priča ove žene, istovremeno me pogodila, a i ohrabrila da gđi Laco samo kažem – svaka vam čast gospodo, imali ste puno hrabrosti razviti svoj nimalo lak život i želim vam puno snage u budućnosti", pohvale su se nizale jedna za drugom, opisujući Jagodu kao predivnu, radišnu i empatičnu osobu, a oni koji njezin rad prate već godinama potvrdili su da je riječ o nevjerojatnoj ženi čiji duh čini svijet ljepšim mjestom.