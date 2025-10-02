Trener Dinama: Imamo kvalitetnu momčadi, bit ćemo još bolji! Želim da izgledamo europski

Dinamo je upisao i drugu pobjedu u Europskoj ligi, ovoga puta protiv Maccabija (3:1), a trener Mario Kovačević nakon susreta bio je zadovoljan izvedbom svoje momčadi, ali i oprezan u najavama onoga što slijedi.

- Treniramo i radimo da pobjeđujemo. Najvažnije je da smo pokazali da smo momčad. Pokazali smo karakter i vratili se. Imamo kvalitetnu momčad i uvijek netko iskoči - kazao je Kovačević nakon susreta.

Dinamo je primio rani pogodak, no nije se slomio pod pritiskom izraelske momčadi.

- Maccabi je kvalitetna momčad i znali smo za njihov pritisak. Primili smo gol, ali smo se uspjeli vratiti, okrenuti i zasluženo pobijedili. Od prvog dana govorim da želimo igrati Europu i izgledati europski. Pobijedili smo Fener i Maccabi koji imaju različite stilove. No, bit ćemo još bolji.

Trener plavih naglašava da euforije nema, unatoč maksimalnom učinku nakon prva dva kola.

- Lijepo je upisati dvije pobjede, ali nećemo poletjeti. Sada se okrećemo Lokomotivi, ponavljam kao papagaj da nam je prvenstvo najvažnije - zaključio je Kovačević.