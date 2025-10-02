Naši Portali
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
MARIO KOVAČEVIĆ

Trener Dinama: Imamo kvalitetnu momčadi, bit ćemo još bolji! Želim da izgledamo europski

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
Foto: Milan Rasic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
02.10.2025.
u 23:36

- Maccabi je kvalitetna momčad i znali smo za njihov pritisak. Primili smo gol, ali smo se uspjeli vratiti, okrenuti i zasluženo pobijedili. Od prvog dana govorim da želimo igrati Europu i izgledati europski. Pobijedili smo Fener i Maccabi koji imaju različite stilove. No, bit ćemo još bolji.

Dinamo je upisao i drugu pobjedu u Europskoj ligi, ovoga puta protiv Maccabija (3:1), a trener Mario Kovačević nakon susreta bio je zadovoljan izvedbom svoje momčadi, ali i oprezan u najavama onoga što slijedi.

- Treniramo i radimo da pobjeđujemo. Najvažnije je da smo pokazali da smo momčad. Pokazali smo karakter i vratili se. Imamo kvalitetnu momčad i uvijek netko iskoči - kazao je Kovačević nakon susreta.

Dinamo je primio rani pogodak, no nije se slomio pod pritiskom izraelske momčadi.

- Maccabi je kvalitetna momčad i znali smo za njihov pritisak. Primili smo gol, ali smo se uspjeli vratiti, okrenuti i zasluženo pobijedili. Od prvog dana govorim da želimo igrati Europu i izgledati europski. Pobijedili smo Fener i Maccabi koji imaju različite stilove. No, bit ćemo još bolji.

UŽIVO Čudesni preokret Dinama u Srbiji! Ljubičić dovodi plave u vodstvo (1:2)
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
1/13

Trener plavih naglašava da euforije nema, unatoč maksimalnom učinku nakon prva dva kola.

- Lijepo je upisati dvije pobjede, ali nećemo poletjeti. Sada se okrećemo Lokomotivi, ponavljam kao papagaj da nam je prvenstvo najvažnije - zaključio je Kovačević.
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
Premium sadržaj
KOMENTAR SUSRETA

Dinamo u čudnim okolnostima u Srbiji dobio nešto veliko. A Ljubičić zabio dva gola, ali nije pravi heroj pobjede

Svaka čast treneru Mariju Kovačeviću koji je u ruke dobio potpuno novu momčad, igrači su se upoznavali u hodu, ali i očito su dobro radili, te upijali trenerove zahtjeve. I taj Dinamo nije ni u najmanjoj mjeri izgledao kao momčad koja se tijekom ljeta okupljala, izgledali su prije kao momčad koja je već jako dugo zajedno i dobro uigrana.

Učitaj još