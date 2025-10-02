Naši Portali
Navijači Dinama nakon pobjede: 'Ljudi, uzimajte godišnje. Vidimo se na finalu u Istanbulu'

UEFA Europa League - Maccabi Tel Aviv v GNK Dinamo Zagreb
Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
02.10.2025.
u 23:20

"Ovo nije bio nogomet, ovo je bio šah, a Kovačević ga je odigrao kao Kasparov!", piše jedan navijač, dok drugi piše: "Običan europski dan u uredu za plave". Jedan navijač je dodao: "Jedini skupljaju bodove i koeficijente, branitelj časti hrvatskog nogometa. Gigant!"

Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu i u 2. kolu Europske lige svladavši Maccabi Tel Aviv sa 3-1 u utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli, gdje izraelska momčad igra domaće utakmice zbog ratnih operacija u njihovoj zemlji. Izraelski prvak je poveo u 14. minuti golom Sayda Abu Farhija, no Dinamo je u nastavku susreta okrenuo rezultat golovima Matea Lisice (16) i Dejana Ljubičića (19, 72). Dinamo je nakon dva kola sa šest bodova i gol-razlikom 6-2 vodeća momčad Europske lige.

Komentari na Facebook stranici Dinama jasno pokazuju koliko je euforija zavladala među Bad Blue Boysima i simpatizerima širom Hrvatske, ali i izvan nje.

"Nema predaje! Volim te Dinamooo!", napisao je jedan navijač, dok je drugi dodao: "Nema većeg kluba od Dinama. Sila smo!". I doista, komentari pršte emocijama, domoljubljem i ponosom.

FOTO U utakmici Dinama i Maccabija se događa ono što nitko ne želi gledati
UEFA Europa League - Maccabi Tel Aviv v GNK Dinamo Zagreb
1/6

Mnogi su hvalili pojedince, posebno dvostrukog strijelca Ljubičića: "Najbolja utakmica Mišića i Ljubičića, Zajc standardno top, Lisica i Valinčić odradili ogroman posao", stoji u jednom komentaru. No, mnogi naglašavaju da je pravi heroj ipak cijela momčad.

"Ovo nije bio nogomet, ovo je bio šah, a Kovačević ga je odigrao kao Kasparov!", piše jedan navijač, dok drugi piše: "Običan europski dan u uredu za plave". Jedan navijač je dodao: "Jedini skupljaju bodove i koeficijente, branitelj časti hrvatskog nogometa. Gigant!"

Zaključak komentara možda najbolje opisuje euforičnu atmosferu: "Je*ote kol’ko smo jaki! Svi godišnji pišite, vidimo se u Istanbulu na finalu!"
Maccabi Tel Aviv Dinamo

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
KOMENTAR SUSRETA

Dinamo u čudnim okolnostima u Srbiji dobio nešto veliko. A Ljubičić zabio dva gola, ali nije pravi heroj pobjede

Svaka čast treneru Mariju Kovačeviću koji je u ruke dobio potpuno novu momčad, igrači su se upoznavali u hodu, ali i očito su dobro radili, te upijali trenerove zahtjeve. I taj Dinamo nije ni u najmanjoj mjeri izgledao kao momčad koja se tijekom ljeta okupljala, izgledali su prije kao momčad koja je već jako dugo zajedno i dobro uigrana.

