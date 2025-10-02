Junak Dinamove velike pobjede: Prvi gol? Možda je bilo sreće, ali sam za drugi htio da je išao u taj kut

Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu i u 2. kolu Europske lige svladavši Maccabi Tel Aviv sa 3-1 u utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli, gdje izraelska momčad igra domaće utakmice zbog ratnih operacija u njihovoj zemlji. Izraelski prvak je poveo u 14. minuti golom Sayda Abu Farhija, no Dinamo je u nastavku susreta okrenuo rezultat golovima Matea Lisice (16) i Dejana Ljubičića (19, 72).

Dinamo je nakon dva kola sa šest bodova i gol-razlikom 6-2 vodeća momčad Europske lige.

Nogometaši Dinama nastavljaju nizati pobjede. Nakon slavlja na Poljudu protiv Hajduka (2-0) i maksimirskih pobjeda protiv Fenerbahčea (3-1) i Slaven Belupa (4-1), "Modri" su na gostovanju u Bačkoj Topoli porazili izraelski Maccabi Tel Aviv sa 3-1 i nakon dva kola imaju maksimalnih šest bodova u Europskoj ligi.

- Znali smo kakva su ekipa, jako su dobri, što smo i osjetili na terenu. Odigrali smo jednu top utakmicu i uzeli tri boda, što je najvažnije. Imali smo problema u prvom poluvremenu s build-upom, ali smo se uspjeli izvući, pobijedili smo i imamo šest bodova - rekao je za Arenu Sport junak utakmice Dejan Ljubičić.

- Naši stoperi odradili su dobar posao, znali smo kakva ekipa nam slijedi, odradili smo utakmicu stvarno momački. Prvi gol? Možda je bilo malo sreće, ali sam za drugi htio da je otišao u taj kut. Drago mi je zbog toga, ali i zato što smo pobijedili - zaključio je.