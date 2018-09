Trener braće Sinković: Idemo po ono što zbilja nitko nije napravio

– Evo ja slažem čamce, Valent se negdje skiće, a Martin je na doping kontroli – javio se nakon utrke i pobjede trener braće Sinković Nikola Bralić. Potpuno miran iako su Martin i Valent ispisali povijest. Ponovno. Osvojili su svoje prvo svjetsko zlato u disciplini dvojac bez kormilara. Čekali su i radili za tu povijesnu medalju nakon što su prošle godine uzeli srebro... Kroz cilj u Plovdivu prošli za 6:14.96 minuta, 1.94 sekunde ispred srebrnih Rumunja Marius-Vasilea Cozmiuca i Cipriana Tudose, odnosno 2.55 sekundi ispred brončanih Francuza Valentina i Theophilea Onfroya.

>> Pogledajte doček braće Sinković u Zagrebu

[video: 26751 / ]

Kao da su osvojili prvo zlato

Naime, oni su prvi koji su osvojili svjetsko zlato u “scullu” pa i “rimenu”. Trener Bralić na ponos i slavlja je navikao, ali brzo se vraća u realnost...

– Uopće nisam euforičan, bio sam 10 sekundi nakon trke. Kod mene onda nastupa realnost, posao ide dalje, a završava s Olimpijskim igrama u Tokiju. Tek tada ću se moći opustiti – kaže trener Bralić pa nastavlja:

– Uspjeli smo biti najbolji na europskom, pa na svjetskom, evo još nam ostaje da uspijemo i na Igrama. Ako uspijemo, to bi onda bilo zbilja nešto što nitko nije napravio. Ovo je već povijest, ali bit će kompletirana ako osvojimo i Igre. Naravno da nećemo sada sjediti i vrtjeti palčevima, nego ćemo se pokušati poboljšati. Ovo što smo uočili nije idealno, pokušat ćemo to podignuti na još viši nivo. Dolaze mladi lavovi, sve su jači, opasniji, za sada je ovo izgledalo superiorno i lagano, no dogodine će konkurenti biti jači.

Vidi se i po načinu rada i razmišljanja da je trener Bralić perfekcionist i pravi čovjek koji se može nositi s prvacima.

– Nije to još na 100 posto, ima još problema koje moramo rješavati. Kao ravnotežu, a i treba poboljšati zahvat. Može se poraditi i na snazi i izdržljivosti tako da možemo funkcionirati u svim uvjetima – objasnio je.

S obzirom na to da su nas tako navikli, svi zlato vidimo kod njih i prije nego što utrke počnu, tako da pritisak postoji.

– Ma postoji uvijek. Ne možeš reći: “Ja sam najbolji, sada ću pobijediti.” Istina je da su svi argumenti išli u naš prilog. Imali smo bolja vremena, bili smo superiorniji, ali uvijek netko može iznenaditi. Uvijek treba biti oprezan i poštovati protivnika.

A braća Sinković to su i radila. U glasu im se čuje kako im zlata, odličja i povijesti još nije dosta.

– Ma čestitke mogu čuti još tisuću puta jer lijepo ih je čuti... Osjećaj kada smo ušli u cilj i ona euforija, baš kao da smo prvi put osvojili zlato, prekrasno. To smo čekali, sanjali i još nam se jedan san ispunio. Ispisali smo veslačku povijest i teško je sve to još shvatiti, treba vremena. Ali presretni smo, odradili smo utrku fenomenalno, bolje od očekivanja – rekao je Valent Simaković pa dodao: – Ne možemo se zasititi pobjeđivanja, jedino treniranja, a mi uživamo i u jednom i u drugom tako da je sljedeći cilj Svjetsko prvenstvo pa Olimpijske igre. No, sada je prvi cilj odmoriti se, sažeti dojmove i nastaviti dalje...

A nakon svega čekaju ih tri tjedna zasluženog odmora....

Sedmo svjetsko odličje

– Ma već ćemo nakon dva tjedna htjeti trenirati jer nam je to život i gušt, i onda nam je čudno kada ne treniramo. Dovoljno je to samo da se malo psihički resetiramo – kaže Valent...

A prije odmora čeka ih i proslava nove medalje.

– Zadovoljni smo i prvo ću otići doma ženi, zagrliti je i poljubiti, a onda ćemo vidjeti kao ćemo proslaviti. Najbitnije je sada riješiti se stresa pa ćemo onda krenuti dalje – s osmijehom kaže Martin.

Kako i ne bi kada je s bratom osvojio svoje peto svjetsko zlato, i to u trećoj različitoj disciplini (četverac na pariće 2010. i 2013., dvojac na pariće 2014. i 2015., dvojac bez kormilara 2018.), a ukupno im je to sedmo svjetsko odličje, imaju i broncu iz četverca na pariće 2011., a usto imaju i olimpijsko srebro iz Londona u četvercu na pariće. U takvoj formi i s takvom željom, gdje im je kraj...