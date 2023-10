Toplak o iznenadnom odlasku Marka Livaje: 'Dvije stvari nije dobro napravio'

U nedjelju je Marko Livaja priopćio predsjedniku HNS-a i javnosti da više neće igrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Time je Zlatko Dalić ostao na još užem izboru igrača koje može staviti u napad vatrenih tijekom kvalifikacijskih utakmica za Europsko prvenstvo 2024. godine protiv Turske i Walesa.

"Ponosan sam na svaki nastup za moju domovinu i želio bih da fokus i pozitiva budu usmjereni prema igračima, nadam se da će u miru i bez tenzija dočekati sljedeće bitne utakmice. Hvala svima na podršci, a reprezentaciji od srca želim sreću i uspjeh sada i u daljnjoj budućnosti", napisao je kapetan Hajduka na Instagramu. Njegovu su odluku u studiju televizije MAXSport komentirali Samir Toplak i Rajko Magić.

"Dvije stvari mislim da nije napravio dobro. Po meni, krivi je tajming, moglo se to napraviti u neko drugo vrijeme. On nije naveo razlog . Trebao je to napraviti, razlog nije izrečen, mi ne znamo želi li se on posvetiti Hajduku ili što? Mi možemo sad tu izvlačiti iz konteksta razloge zbog kojih je on otišao", rekao je Samir Toplak.

"Mislim da bi bilo korektno prema Daliću da je objavio ovo ranije. Sve probleme Dalić rješava u četiri oka ako ih treba rješavati. Livaja je najbolji igrač hrvatske nogometne lige u zadnje dvije godine, ali nije u najboljoj formi", kazao je Rajko Magić.

"Žao mi je što je Marko donio ovakvu odluku, no razumijem njegovo razmišljanje . Poštujem takvu odluku, kao što sam poštovao i prethodne odluke kada bi se netko oprostio od reprezentacije. Marku zahvaljujem na svemu što je dao reprezentaciji, bio je važan dio naše brončane priče u Kataru te vjerujem da će mu to Svjetsko prvenstvo ostati među najdražim uspomenama u karijeri. Želim mu puno zdravlja i sreće privatno i profesionalno", rekao je o njegovom odlasku izbornik reprezentacije, Zlatko Dalić.

Jedini centralni napadač koji je trenutno Daliću na raspolaganju jest centarfor Benfice Petar Musa, koji ove sezone dobiva sve više minuta u dresu portugalskog velikana. U pretpozivu su još Matija Frigan i Dion Drena Beljo.

