Dalić o Livajinom odlasku: 'Ražalostilo me, ali razumijem njegove razloge'

Hrvatska reprezentacija ostala je slabija za još jednog igrača u napadu. Zvijezda Hajduka, Marko Livaja , odlučio je prestati nastupati za vatrene . O tome je dan uoči okupljanja reprezentacije na pripremama za utakmice novoga kole europskih kvalifikacija protiv Turske i Walesa obavijestio predsjednika HNS-a Marijana Kustića. Obrazloženje je objavio i na društvenim mrežama.

"Nakon dugog razmišljanja, donio sam odluku o odlasku iz hrvatske reprezentacije, o čemu sam prije ove objave obavijestio Hrvatski nogometni savez. Izborniku i stožeru zahvalan sam na svom vremenu provedenom u reprezentaciji i priznanju kao igraču, a uvijek će mi posebno u srcu ostati bronca iz Katara i atmosfera koja je vladala među suigračima i radost u cijeloj državi i dijaspori koja je vladala zbog sjajnog uspjeha. Ponosan sam na svaki nastup za moju domovinu i želio bih da fokus i pozitiva budu usmjereni prema igračima, nadam se da će u miru i bez tenzija dočekati sljedeće bitne utakmice. Hvala svima na podršci, a reprezentaciji od srca želim sreću i uspjeh sada i u daljnjoj budućnosti", stoji u Livajinoj objavi.

Odluku je komentirali su Marijan Kustić i Zlatko Dalić koji se nalazi u sve većim problemima s izborom igrača . "Marko je proteklih godina bio važan dio naše reprezentacije te me stoga ražalostila ova objava. No, razumijem razloge koje mi je Marko iznio u iskrenom razgovoru te stoga poštujem ovakvu odluku. Zahvalni smo Marku na doprinosu reprezentaciji u proteklom razdoblju, posebno u našem pohodu do bronce na Svjetskom prvenstvu, te mu želim svu sreću u nastavku klupske karijere", kazao Kustić.

"Žao mi je što je Marko donio ovakvu odluku, no razumijem njegovo razmišljanje. Poštujem takvu odluku, kao što sam poštovao i prethodne odluke kada bi se netko oprostio od reprezentacije. Marku zahvaljujem na svemu što je dao reprezentaciji, bio je važan dio naše brončane priče u Kataru te vjerujem da će mu to Svjetsko prvenstvo ostati među najdražim uspomenama u karijeri. Želim mu puno zdravlja i sreće privatno i profesionalno", rekao je Dalić.

Jedini centralni napadač u kadru reprezentacije trenutno je centarfor Benfice Petar Musa, koji ove sezone dobiva sve više minuta u dresu portugalskog velikana. U pretpozivu su još Matija Frigan i Dion Drena Beljo.

