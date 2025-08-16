Naši Portali
I POBIJEDIO

To su ti 'geni kameni': Filip Hrgović je osam rundi odboksao sa skoro zatvorenim okom

Screenshot: X
Autor
Dražen Brajdić
16.08.2025.
u 23:12

Hrvatski boksač bodovno je dominirao protiv britanskog teškaša Adeleyea dokazavši da ima iznimno otpornu bradu

Nakon što je preživio kanonadu protivnikovih krošea u osmoj rundi, Filip Hrgović je nadboksao Davida Adeleyea i izborio svoju 19. pobjedu u profesionalnom ringu. U borbi održanoj u Rijadu, najbolji hrvatski boksač još jednom je dokazao da ima otpornu bradu, ali i da može odboksati osam rundi sa skoro zatvorenim okom i to na onoj strani lica s koje su dolazili Britančevi najopasniji udarci (lijevi krošeji). Kako to čini već godinama, i u ovu borbu Hrgović je ušao uz Thompsonove "Gene kamene" a s tom pjesmom je iz ringa i ispraćen i to nakon što su mu bodovni suci dodijelili glatku pobjedu (98:91, 99:90, 99:90). No, kao što rekosmo, nije to išlo glatko kao što to bodovni skor sugerira, jer namjerio se na borca koji je, premda nadboksan, stalno prijetio.

A najviše je zaprijetio upravo u rundi u kojoj se našao u nokdaunu. Naime, nakon što mu se Britanac iscerio, Hrgović ga je pogodio desnim direktom i poslao na pod. No, u nastavku te runde, hrvatski borac neoprezno je spustio desnu ruku i primio lijevi kroše koji ga je uzdrmao. A nakon toga je uslijedila baražna vatra (od najmanje osam udaraca), možda i najveća koju je dosad Hrga preživio na nogama.

Nakon što je preživio tu oluju, Hrga je mirno priveo borbu kraju u kojoj je dominirao po broju udaraca. A ispalio ih je zadivljujući broj, kao da je riječ o velterašu, a ne o teškašu. Naime, u deset rundi Filip je pogodio 228 udaraca. Ukupno ih je ispucao 510, a njih 45 posto pronašlo je svoju metu. Tempo kojim je boksao bio je dokaz iznimne tjelesne spreme i bio je prejak za Adeleyea koji je ispucao 244 udarca i pogodio metu 92 puta. Nakon ove velike bitke, Hrgovićevi treneri Abel Sanchez i Hasan Yousef bili su zadovoljni njegovom izvedbom, a on pak može biti zahvalan svom američkom strategu (Sanchez) na tome kako mu je dobro, tijekom borbe, krpao raspuklu arkadu.

Sve u svemu, Filip je potvrdio da pripada samom svjetskom teškaškom vrhu i da zaslužuje borbu za pojas. Ali ne za ovaj koji je obranio (WBO International) već za naslov prvaka svijeta u nekoj od najjačih svjetskih organizacija profesionalnog boksa. A hoće li do toga ikad doći to je već neka druga (menadžerska i promotorska) priča.
