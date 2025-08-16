VIDEO Što je preživio Filip Hrgović! Bilo mu je krvavo oko, a u osmoj rundi dogodilo se nemoguće

Filip Hrgović upisao je jednu od najvažnijih pobjeda u karijeri, svladavši u Saudijskoj Arabiji opasnog Britanca Davida Adeleyea uvjerljivom sudačkom odlukom (98-91, 99-90, 99-90). Iako konačni rezultat sugerira dominantnu predstavu, put do pobjede bio je sve samo ne lagan. Već u drugoj rundi, Hrgović se našao u problemima kada mu je Adeleye preciznim direktom otvorio opasnu posjekotinu iznad desnog oka, istu onu koja mu je stvarala probleme u porazu od Daniela Duboisa. Liječnik je provjerio ranu, no Hrgovićev iskusni trener Abel Sanchez fantastično je odradio posao u kutu, uspješno kontrolirajući krvarenje do kraja meča i omogućivši hrvatskom borcu da nastavi s borbom i nametne svoj ritam.

How did Filip Hrgovic survive round 8?!?! #ItaumaWhyte



pic.twitter.com/7IhWtGXzK8 — Zach “🅂🄲🄷🅄🅉” Schumaker (@_SchuZ_) August 16, 2025

Hrvatski teškaš je, unatoč posjekotini, preuzeo kontrolu, vršio konstantan pritisak i kažnjavao Adeleyea snažnim udarcima, tjerajući ga na konopce iz runde u rundu. Adeleye je imao svojih trenutaka, no bio je nedovoljno aktivan da bi ugrozio Hrgovićevu prednost na sudačkim karticama. Kako se meč bližio kraju, iz britanskog kuta stizale su upute da mu je za pobjedu potreban nokaut. A onda je uslijedila osma runda, jedna od najeksplozivnijih i najdramatičnijih rundi viđenih ove godine, koja je cijelu dvoranu podigla na noge i u tri minute sažela svu brutalnost i nepredvidivost boksa.

WHAT A SCRAP 👏👏



Experience pays as Filip Hrgovic drops David Adeleye on his way to a wide points win 💥



📝 98-91, 99-90, 99-90 #HrgovicAdeleye #WhyteItauma pic.twitter.com/02DWZyf9Sm — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 16, 2025

Sve je započelo furiozno za "El Animala". Nakon manje od minute, Hrgović je plasirao razornu desnicu koja je Adeleyea poslala na pod. Britanac je izgledao teško uzdrman i činilo se da je meč na korak do prekida. Osjetivši krv, Hrgović je krenuo po nokaut, no tada se dogodilo nešto nezamislivo. Adeleye se pridigao i, kao čovjek koji nema što izgubiti, krenuo u nevjerojatan protunapad. Počeo je bacati bombe, a jedan lijevi kroše ozbiljno je uzdrmao Hrgovića. Hrvatski borac odjednom se našao u teškim problemima – noge su mu se tresle, oči su mu bile staklaste i teturao je po ringu, primajući udarac za udarcem. Na trenutak je izgledalo kao da će se "boogeyman" teške kategorije srušiti.

Ipak, upravo je u tim trenucima Hrgović pokazao zašto pripada samom vrhu. Umjesto da padne, pokazao je svoju čeličnu, granitnu bradu, prošao je kroz vatru i počeo uzvraćati istom mjerom. Preživio je najtežu oluju, stabilizirao se i do kraja runde ponovno preuzeo kontrolu. Adeleye je u tom divljem jurišu ispraznio svoj spremnik, dok je Hrgović dokazao da je sazdan od čvršćeg materijala. Taj trenutak slomio je duh britanskog borca, a Hrgoviću osigurao pobjedu.

Nakon pakla osme runde, posljednje dvije bile su formalnost. Hrgović je pametno i oprezno priveo borbu kraju, dok Adeleye više nije imao snage za novi napad. Statistika koju je objavio CompuBox na kraju je potvrdila dominaciju – Hrgović je pogodio 228 udaraca naspram Adeleyevih 92, uz čak 169 snažnih udaraca prema 47 protivnikovih. Ova pobjeda, druga uzastopna nakon poraza od Duboisa, vraća ga u razgovore za najveće mečeve, no osma runda poslužila je i kao upozorenje. Hrgović je pokazao da može biti pogođen i uzdrman, ali i da može preživjeti ono što mnogi ne bi, što ga čini jednim od najizdržljivijih i najopasnijih boraca u teškoj kategoriji.