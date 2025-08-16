Evo koliko je Filip Hrgović zaradio nakon spektakularne pobjede u meču o kojem će se pričati

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović za svoju je pobjedu protiv Britanca Davida Adeleyea zaradio iznos od oko 640.000 eura. Riječ je o zagarantiranom honoraru, na koji će se još dodati i postotak od prodaje prijenosa borbe putem "pay-per-view" (PPV) sustava, što bi konačnu cifru moglo podići i više. Njegov protivnik, David Adeleye, za svoj je nastup u ringu zaradio znatno manji, ali i dalje respektabilan iznos od otprilike 380.000 eura, uz pripadajući udio od PPV prodaje. Ukupni nagradni fond za ovaj teškaški okršaj, prema dostupnim informacijama, iznosio je oko 1,3 milijuna dolara, čime je potvrđen status ovog meča kao jednog od najvažnijih na eventu u Rijadu. Pojedini izvori navode kako je Hrgovićev minimalni garantirani iznos bio čak 750.000 dolara, ne računajući bonuse, što samo potvrđuje njegov rastući status na svjetskoj boksačkoj sceni.

Pobjeda nije došla lako, a zarada je u potpunosti opravdana iscrpljujućom borbom koja je trajala svih deset rundi. Hrgović je od početka nametnuo svoj ritam, neprestano vršeći pritisak i tjerajući Adeleyea na povlačenje. Britanac je prijetio iz kontranapada, a već u drugoj rundi uspio je oštrim direktom otvoriti posjekotinu iznad Hrgovićevog desnog oka, prizivajući sjećanja na meč protiv Daniela Duboisa. Ipak, Hrgovićev kut na čelu s trenerom Abelom Sanchezom uspješno je sanirao ozljedu, a hrvatski borac nastavio je s dominacijom, što su suci na kraju i potvrdili jednoglasnom odlukom (98-91 i dvaput 99-90). Statistika CompuBoxa također ide u prilog njegovoj dominaciji, zabilježivši da je Hrgović pogodio 228 udaraca naspram Adeleyeva 92.

Iako su brojke uvjerljivo bile na strani hrvatskog boksača, meč će ostati upamćen po brutalnoj osmoj rundi, koju su mnogi analitičari prozvali jednom od najboljih i najluđih rundi u teškoj kategoriji posljednjih godina. Hrgović je na početku runde snažnim desnim direktom poslao Adeleyea na pod i činilo se da je kraj blizu. Međutim, Britanac se pridigao i krenuo u nevjerojatan protunapad. Uspio je uzdrmati Hrgovića serijom krošea, noge hrvatskog borca su se zatresle i na trenutak je izgledalo kao da bi se meč mogao preokrenuti. No, "El Animal" je još jednom pokazao svoju granitnu bradu, izdržao je najteže udarce, preživio krizu i do kraja runde ponovno preuzeo kontrolu, slomivši duh svog protivnika. Upravo je ta sposobnost da primi najteže udarce i vrati još jače ono što ga, prema mišljenju stručnjaka iz Matchroom Boxinga, čini jednim od najopasnijih izazivača u diviziji.