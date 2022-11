Svjetski prvaci na SP naknadno pozvali suigrača Jakića i Smolčića

Napadač Eintrachta Randal Kolo Muani dobio je poziv francuskog izbornika Didiera Deschampsa za nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a u momčadi svjetskih prvaka zamijenit će ozlijeđenog napadača RB Leipziga i najboljeg strijelca Bundeslige Christophera Nkunkua, priopćili su u srijedu iz francuske reprezentacije.

Nkunku je u utorak na treningu francuske reprezentacije pretrpio ozljedu koljena u sudaru s Eduardom Camavingom. Pretrage su pokazale da je ozljeda takve prirode da Nkunku neće biti u stanju zaigrati u bilo kojoj fazi Svjetskog prvenstva te se napadač Leipziga pridružio N'Golu Kanteu, Paulu Pogbi i Presnelu Kimpembeu, koji su zbog ozljeda prisiljeni propustiti najveće nogometno natjecanje.

Foto: Equipe de France Twitter via Bes L'équipe de France de football pose à bord de l'avion qui doit les emmener au Qatar pour disputer la Coupe du monde 2022, le 16 novembre 2022. Les 25 Bleus sont installés à bord de l'avion qui doit les emmener au Qatar. Ils seront rejoints par Randal Kolo Muani, jeudi matin, à Doha The French football team poses on board the plane which is to take them to Qatar to compete in the 2022 World Cup, November 16, 2022. Photo: Equipe de France Twitter via Bestimage/BESTIMAGE

Muani je trenutačno na turneji po Japanu sa svojom momčadi, a reprezentaciji će se priključiti u Dohi u četvrtak, priopćili su iz redove branitelja naslova osvojenog prije četiri godine u Rusiji.

Ovaj 23-godišnji napadač je ove sezone postigao pet pogodaka u Bundesligi, ali je njegovih devet dodavanja dovelo do pogodaka, što ga čini najboljim asistentom u dosadašnjem dijelu njemačkog prvenstva.

Za Francusku je nastupio u dvije rujanske utakmice u Ligi nacija: protiv Austrije je odigrao jednu minutu, a protiv Danske devet.

