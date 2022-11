Evo koji klubovi imaju najviše igrača na Svjetskom prvenstvu u Kataru, nisu Englezi vodeći

Za Svjetsko prvenstvo u Kataru prijavljena su 832 igrača, a najviše predstavnika imaju Bayern, Manchester City i Barcelona.

Najviše igrača u Katru imat će Bayern koji će postati prvi klub u povijesti sa čak 17 svojih igrača u nacionalnim selekcijama.

Za njemačku reprezentaciju igrat će sedam igrača Bayerna - Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Miller, Jamal Mussiala i Leroy Sane. U francuskoj reprezentaciji bit će četiri nogometaša njemačkog prvaka - Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman i Lucas Hernandez. Bayern će na SP-u predstavljati i Josip Stanišić (Hrvatska), Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun), Nussair Mazraoui (Maroko), Sadio Mane (Senegal), Matijs de Licht (Nizozemska) i Alfonso Davis (Kanada).

Na drugom mjestu su Barcelona i Manchester City sa po 16 igrača, katarski Al-Sadd će imati 15, Manchester United 14, a Real Madrid 13 igrača.

Foto: Acero Real Madrid's Luka Modric (r) and Manchester City Fc's Kevin De Bruyne during Champions League Semi-finals 2nd leg match. Madrid, Spain, May 4, 2022. Photo by Acero/AlterPhotos/ABACAPRESS.COM Photo: Acero/AlterPhotos/ABACA/ABACA

Najviše sudionika svjetskog prvenstva "kruh" zarađuje u Engleskoj, čak 163, što je skoro 20 posto. U španjolskim klubovima igra 86 igrača, njemačkim 81, talijanskim 70, a francuskim 58.

Reprezentacije Katra i Saudijske Arabije u potpunosti su sastavljene od igrača iz domaćih liga tih zemalja, dok su kod Senegala svi "stranci".

Najstariji prijavljeni igrač je meksički vratar Alfredo Talavera koji ima 40 godina i 63 dana, dok je najmlađi napadač Borussie Dortmund Youssoufa Moukoko sa točno 18 godina.

IGRAČI PO KLUBOVIMA

17 - Bayern Munchen

16 - Manchester City, Barcelona

15 - Al-Sadd

14 - Manchester United

13 - Real Madrid

12 - Chelsea, Al Hilal

11 - Tottenham, PSG, Borussia Dortmund, Juventus, Ajax, Atletico Madrid

10 - Arsenal, Sevilla...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 29.03.2022., Katar, Doha - Stadion Al Thumama prvi je stadion koji je dizajnirao katarski arhitekt, Ibrahim Mohammed Jaidah, crpio je inspiraciju iz gahfiya, tradicionalnih pokrivala za glavu u Kataru i sirom Bliskog istoka i Afrike. Bijela obloga stadiona oponasa slozeni dizajn gahfiye, pokrivala za glavu koji nose djecaci prije nego sto postanu odrasli, a u tom trenutku se na vrh gahfije dodaju ghutre. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

IGRAČI PO ZEMLJAMA

163 - Engleska

86 - Španjolska

81 - Njemačka

70 - Italija

58 - Francuska

35 - SAD, Saudijska Arabija...

