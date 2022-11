Jozak: Modrić je u S. Arabiji na svakom drugom plakatu, osjećam poseban ponos što sam Hrvat

Za najavu utakmice Hrvatske protiv Saudijske Arabije najlogičniji izbor bio nam je Romeo Jozak. Hrvatski nogometni stručnjak trenutačno je u toj arapskoj zemlji jedan od najvažnijih ljudi za nogometni razvoj.

Htjeli su samo Hrvatsku

– Hrvatska je izabrana kao njihova zadnja utakmica provjere, velika je to poruka. Oni su u realizaciju tog projekta ušli s ogromnim respektom. S argumentima koje imaju bez problema su mogli organizirati utakmicu s Francuzima, Englezima, Nijemcima ili Španjolcima. Budući da otvaraju Svjetsko prvenstvo s Argentinom, htjeli su za zadnju provjeru imati najsličniju momčad. Htjeli su napraviti jaku marketinšku priču, ali i kvalitativnu. To je i naš forte, kao i moj s obzirom na funkciju, taj imidž koji uživa naša reprezentacija. U rangu najvećih svjetskih momčadi. Mogli su Saudijci dovesti i Urugvaj, koji je najsličniji Hrvatskoj po većini parametara i to bi bilo logičnije. No oni su zbog puno razloga htjeli Hrvatsku – ističe Romeo Jozak.

O kakvoj je reprezentaciji riječ kada govorimo o Saudijskoj Arabiji?

– Već dosta godina riječ je o ozbiljnoj reprezentaciji. U azijskim prilikama bili su ispred Japana, Australije i Irana, pokazali su dominaciju. Imaju velika očekivanja na SP-u. Ne ide im u prilog to što u skupini, pored Argentine, imaju Meksiko i Poljsku. To su sve ozbiljne reprezentacije. Argentinu nema potrebe komentirati jer je ona favorit za naslov prvaka. Saudijcima bi Meksiko mogao ponajviše odgovarati. Na sličnoj su tehničkoj razini, fizički nisu toliko agresivni.

- Za razliku od Poljske, koja će ih htjeti slomiti ritmom. Poljaci u našim europskim nogometnim krugovima ne slove za reprezentaciju najviše kvalitete. Međutim, protiv Saudijaca će igrati u jakom trkačkom ritmu i pitanje je hoće li Arabija moći pratiti te zahtjeve na SP-u. Ipak, od ovog turnira imaju velika očekivanja jer skupinu nisu prošli od SP-a u SAD-u 1994. godine. Ove godine to očekuju. Posebice jer se planiraju kandidirati za SP 2030. godine s nekom od europskih država. Spominje se Grčka. Ovo što se radi u Saudijskoj Arabije nevjerojatna je investicija, ne samo u sportu. U tom smislu glavnu riječ vodi princ Abdulaziz bin Turki Al-Fisal, koji je, kao ministar sporta, najveća figura. Riječ je o bratiću Mohammeda bin Salmana, saudijskog vladara, prijestolonasljednika. Također, najbliže surađujem s Hishamom Tashkandyjem, svojim izravno nadređenim, koji je direktor razvojnog programa u ministarstvu i glavni čovjek za sportske programe u kojima i ja sudjelujem. Moj je dio posla približiti nogometni svijet Saudijskoj Arabiji. Njihova liga je jaka, možda uz japansku i najjača u Aziji, no ipak je to druga priča u odnosu na najjače europske lige. Pokušavamo spojiti Europu sa Saudijskom Arabijom i njihovim igračima, da približimo te mentalitete kako se ne bi dogodilo da naprave sve u Aziji i dođu na SP pa budu jako daleko od ozbiljnog nogometa.

Hrvatska ima jako dobar imidž u tom svijetu...

– Kada traže ljude i trenere za funkcije, drag im je taj prostor jugoistočne Europe. Zbog tog našeg specifičnog mentaliteta lako prolazimo prilagodbu. Ako u sebi imamo organizacijske sposobnosti i uz taj naš prilagodljiv mentalitet draži smo i navijačima. Kada Hrvatska bude igrala utakmice s bilo kojom reprezentacijom, siguran sam da će navijati za nas. Žele nam da odemo daleko, to i očekuju. Modrić je na svakom drugom plakatu ili na svakoj trećoj reklami u Arabiji. Zlatko Dalić također uživa veliki respekt. Ovih dana u Saudijskoj Arabiji osjećate poseban ponos što ste Hrvat. Naše kockice planetarna su priča, mi toga nismo ni svjesni do kraja. Čujem da se sada sve glasnije govori o tome. Napokon bi se nešto moglo dogoditi. Bila bi velika stvar da se eksploatira imidž naše reprezentacije u svijetu. Uz dužno poštovanje svim hrvatskim ministarstvima, ali naša nogometna reprezentacija najbolje je ministarstvo promocije Hrvatske u svijetu. Mnogo više od bilo koje političke institucije.

Možemo daleko

Što Jozak očekuje od nastupa naše reprezentacije na SP-u u Kataru?

– I prije sam govorio da ćemo na ovome, kao i na sljedećem SP-u u SAD-u biti ozbiljne svjetske figure. No brine me situacija nakon toga jer znam događanja u našim akademijama. Za veliki rezultat mora se poklopiti puno faktora, sreća i dobra psihologija, ozljede, ozračje i širina klupe. Skupinu moramo proći, a nakon toga sigurno nećemo nikome biti lagan suparnik, bili to Španjolci ili Argentinci. U očima naše javnosti, čini mi se, vlada predodžba da bi sve manje od polufinala bio neuspjeh. To su priče za malu djecu. Nadam se da idemo što dalje. Velik rezultat jako puno toga otvara Hrvatima i budućnosti – zaključio je Jozak.