Vida danas ulazi u društvo odabranih: Dalić može biti miranm neće mu stvarati probleme

Ne dogodi li se nešto nepredvidivo, Domagoj Vida danas će u utakmici protiv Saudijske Arabije ući u povijest hrvatske nogometne reprezentacije. Naime, bit će mu to 100. nastup za vatrene te će ući u klub odabranih, najboljih i najveličanstvenijih igrača koji su nosili sveti dres. Dosad su taj podvig napravili Luka Modrić (154), Darijo Srna (134), Ivan Perišić (115), Stipe Pletikosa (114), Ivan Rakitić (106), Josip Šimunić (105), Ivica Olić (104), Vedran Ćorluka (103) i Dario Šimić (100.).

Debitirao baš u Osijeku

Velik je to dan i veliko priznanje za našeg nogometaša čija je reprezentativna karijera, barem ona seniorska, počela u svibnju 2010. godine. Bila su to jako dobra vremena za njega, mjesec dana prije toga dogovorio je transfer iz Osijeka u Bayer Leverkusen, a onda je uvršten i na popis Slavena Bilića za utakmicu protiv Osijeka koja se, lijepe li koincidencije, igrala baš u Osijeku.

– Ako mislite da će Vida sutra zaigrati i debitirati samo zato što je iz Osijeka, varate se. Previše smo profesionalni da bismo kompromitirali trening, a kamoli utakmicu. No Vida konkurira za sastav i postoji mogućnost da zaigra, ali to će onda biti samo zato što sam procijenio da svojom kvalitetom to zaslužuje, kazao je Slaven Bilić uoči susreta s Walesom u kojem je Vida ipak zaigrao. Ušao je u 80. minuti umjesto Darija Srne, a Hrvatska je slavila s 2:0.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Bio je to velik dan za Vidu, iako se očekivalo da će biti reprezentativac. Jer Vida je obećavao, njegov talent bio je dobro poznat, što su uočili i u udruzi "Uvijek vjerni" koja mu je godinu dana prije uručila nagradu za najveću mladu nadu. A u njega je vjerovao i Ivica Grnja, izbornik koji ga je 2008. godine uveo u U-19 reprezentaciju na gostovanju u Engleskoj.

– Domagoja sam poznavao još otkako je bio dijete, dobar sam s njegovim ocem, a njegove igre pratio sam i kao instruktor za Slavoniju i Baranju. On mi je bio posebno drag, igrao je i kad sam ja bio u Osijeku. Očekivali smo da će golgeterskim putem svoga oca, ali on je više bio orijentiran na obranu. Vida vam je oduvijek, uz igračke sposobnosti, imao veliko srce, želju za radom i nevjerojatno htijenje. Zbog toga je uspio u karijeri i vjerujem da je ispunio svoj maksimalni potencijal – kazao nam je Grnja.

Jeste li mogli zamisliti da će doći do ove razine, do stotog nastupa za reprezentaciju?

– Ma takve stvari ne možete znati jer dječaci prolaze kroz velike promjene, mnogi na tom putu prelaska iz dječaka u muškarce jednostavno zastanu. Domagoju se to nije dogodilo baš zato što je uporan. I drago mi je zbog toga.

Dalić ga očinski čuvao

Vida je u reprezentaciji konstanta, svi izbornici oslanjali su se na njega, a ovo će mu biti šesto veliko natjecanje s Hrvatskom. Taj podatak dovoljno govori o njegovoj važnosti za vatrene.

– On vam je važan i za ozračje u momčadi, njega svi vole. I posebno me veseli to što se nakon ovakve karijere nije nimalo umislio i promijenio, i dalje je onaj veseli mladić. Moj sin je dobar s njim, često je znao dolaziti kod nas doma, a i sad se uvijek javi kad je u Donjem Miholjcu. Domagoj je komunikativan, zabavan i zbog toga je i u reprezentaciji uvijek bio dobri duh – govori Grnja.

Vrhunac njegove reprezentativne karijere nastup je na SP-u u Rusiji i osvajanje srebra. On i Lovren bili su stupovi naše obrane i odradili su jako dobar posao. Uz to, Vida je na tom prvenstvu zabio najvažniji pogodak u svojoj karijeri, u produžetku četvrtfinalne utakmice protiv Rusije. Bio je i glavni zabavljač u svlačionici, što su isticali svi njegovi suigrači. Navijači su se, pak, u to mogli uvjeriti na veličanstvenom dočeku u Zagrebu, kad je Vida skakao po onom otvorenom autobusu, plesao i veselio se, i to do te mjere da ga je izbornik Dalić, onako očinski, morao čuvati cijelim putem do Trga.

Foto: Reuters/Pixsell

– Domagoj vam je šokački bećar, time sam vam sve rekao – smije se Grnja.

Vida je trenutačno u drugom planu, došli su neki novi klinci i njegova minutaža zasigurno će biti manja. No treba naglasiti da je baš u takvim situacijama njegova uloga od iznimne važnosti, baš kao što je to u Rusiji bilo s Vedranom Ćorlukom.

– On vam je jedan od onih igrača koji će napraviti sve što od njega tražite. Vjerujte mi, izbornik Dalić s njim neće imati ni najmanjih problema procijeni li da mu ne treba na terenu. No, dogodi li se situacija da ga zatreba, Domagoj će biti spreman – zaključio je Grnja.

