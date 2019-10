Svjetska boksačka organizacija osudila 'stravični napad' i otkrila što će napraviti

WBC, jedna od četiri najveće boksačke organizacije koja organizira mečeve i imenuje svjetske prvake, oglasila se priopćenjem nakon incidenta uoči vaganja Ivane Habazin i Claresse Shields u američkom Flintu.

"WBC oštro osuđuje bilo kakvo nasilje u bilo kojem događaju vezanom uz naš sport, a posebno stravični napad koji se dogodio tijekom službene aktivnosti. WBC je siguran da će odgovarajuća tijela u potpunosti primijeniti zakon za ovaj incident za kojim žalimo", navodi se u priopćenju.

Još nije jasno hoće li nakon svega doći do borbe.

"WBC prati istragu i rješenje slučaja nakon čega će se utvrditi je li bilo kršenja pravila, propisa ili etičkog kodeksa", dodaje se u priopćenju.

Podsjećamo, neposredno prije vaganja, dan uočio borbe sa svjetskom prvakinjom Claressom Shields, fizički je napadnut Ivanin trener James Ali-Bashir pa je Habazin umjesto na vagi završila u lokalnoj bolnici. A trener je završio na hitnoj operaciji.

Amerikanka je prije službenog vaganja stala na vagu da provjeri ima li viška. Zanimalo je to i Ivaninog trenera pa je i sam zavirio u to što vaga pokazuje da bi se u tom trenutku neka ženska osoba počela histerično na njega derati. Bila je to Claressina sestra pa su se članovi Ivanina tima našalili s Jamesom da je umalo “popio batine” od žene, a onda se dogodio horor. Nekoliko minuta kasnije, Ali-Bashira napao je neki muškarac s leđa, kukavički. Udario ga je tako silovito da mu je, navodno, pukla vilica.