VIDEO Poznata Hrvatica u suzama: Kukavički napao i u bolnicu poslao njenu pratnju

U jednom od najbesprizornijih pa i najopasnijih američkih gradova jedna će Hrvatica u ovu subotu potražiti svoju sretnu zvijezdu. Štoviše, "provocirat" će fortunu u nadi da će joj se osmjehnuti i učiniti ju svjetskom prvakinjom u profesionalnom boksu u polusrednjoj kategoriji po organizaciji WBO.

Radi se o našoj Ivani Habazin, ali skandal koji se dogodio prije službenog vaganja uoči njenog meča s Claressom Shields mogao bi dovesti u pitanje borbu za pojas.

You can see Habazin on the phone crying. Her trainer was just sucker punched from behind before weigh-in here in #Flint. pic.twitter.com/6TV3tizVT9