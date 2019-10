Velika drama Ivane Habazin u SAD-u, potekla i krv: Skandal! Tu je neprijateljsko okruženje!

U jednom od najbesprizornijih američkih gradova (Flint) hrvatska boksačica Ivana Habazin doživjela je najveći šok u karijeri. Neposredno prije vaganja, dan uočio borbe sa svjetskom prvakinjom Claressom Shields, fizički je napadnut njen trener James Ali-Bashir pa je Ivana umjesto na vagi završila u lokalnoj bolnici. A trener je završio na hitnoj operaciji.

- Što su joj to napravili!? Pa što joj to rade!? - zavapila je Ivanina najbolja prijateljica Danijela Ratković kada smo ju nazvali da nam kaže što se to dogodilo.

A ova krimi-priča ide ovako. S obzirom na to da je imala problema sa skidanjem kilograma, Amerikanka je prije službenog vaganja stala na vagu da provjeri ima li viška. Zanimalo je to i Ivaninog trenera pa je i sam zavirio u to što vaga pokazuje da bi se u tom trenutku neka ženska osoba počela histerično na njega derati. Bila je to Claressina sestra pa su se članovi Ivanina tima našalili s Jamesom da je umalo “popio batine” od žene, a onda se dogodio horor. Nekoliko minuta kasnije, Ali-Bashira napao je neki muškarac s leđa, kukavički. Udario ga je tako silovito da mu je, navodno, pukla vilica.

Kada je Ali-Bashir bespomoćan pao, tamnoputog nasilnika uhvatio je i odgurnuo Ivanin nutricionist i prijatelj Luka Kukina. Nakon što je, u boksačkom stavu, napravio korak naprijed, Luki je ipak prošlo kroz glavu da ne zna s kim ima posla pa je istog pustio da istrči iz prostorije. Osim toga, vidio je i Ivanu kako plače iznad bespomoćnog Ali-Bashira koji je na koncu završio na operaciji. Zbog težine ozljede hitno je prebačen, helikopterom, iz jedne bolnice u drugu.

Vjerovali ili ne, u svom tom kaosu menadžer od Shields, izvjesni Dmtriy Salita, predložio je ljudima iz Ivanina tima da ona ipak stane na vagu. A njoj je borba u tim trenucima bila posljednja stvar koja ju zanima jer teško je ozlijeđen čovjek koji joj je bio poput drugog oca.

- Nije dobro. Moj trener mora na hitnu operaciju jer su mu slomili ne znam što sve ne. Prevezli su ga helikopterom u drugu bolnicu - kazala je kratko šokirana Ivana.

A Luka Kukina je istovremeno morao u policijsku postaju na prepoznavanje i ako se pokaže da je to uistinu bio problematični brat od Shields (koji je nedavno tek izašao iz zatvora) bit će to jedan od najvećih skandala u povijesti boksa.

Nažalost, od samog dolaska u Flint, Ivana se osjećala kao da je u neprijateljskom okruženju. Jer Shields ju je doživljavala kao još jednu žrtvu za oltar svojih ambicija da postane prva osoba u povijesti boksa koja je osvojila tri pojasa svjetskog prvaka za samo deset borbi. A to bahaćenje od svjetske prvakinje očito nije bilo samo dio predstave radi što bolje prodaje ulaznica i tv-prijenosa već i sastavni dio njene osobnosti.

Uostalom, na presici je zavikala:

- Čija je ovo kuća!? Čija kuća!? To je moja kuća i ja ću ju sjeb...

U tome su, prije borbe, uspjeli članovi njene obitelji.

- Ja za takav slučaj nikad nisam čuo. Tu su se stekli ne samo uvjeti da se borba ne održi, već je to kriminalno djelo pa je i utuživo. Javila mi se Ivana i veli da su pod policijskom pratnjom izmješteni iz grada - pričao nam je Ivanin prvi trener Vlado Božić.

>>> Pogledajte gostovanje Filipa Hrgovića na Večernji TV-u