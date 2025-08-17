Sve podsjeća na Ćirinu '82.: Dinamo lomi jednog po jednog prema starom receptu

Dinamo je apsolvirao i Rijeku, u trenutačno najvećem derbiju našeg nogometa plavi su slavili s 2:0 i nastavili niz, sad imaju tri pobjede u nizu i to bez primljenog pogotka. Dinamo je došao do pobjede furioznim ulaskom u utakmicu, nešto slično onome kad je Ćiro Blažević 1982. lomio suparnike na početku utakmice. U nastavku je Rijeka bila bolja, ali Dinamo se obranio iako nije jasno zašto su plavi tako pali. Dinamov trener Mario Kovačević nakon dva odigrana kola i dvije pobjede (nad Osijekom i Vukovarom) prvi je put odlučio napraviti promjene u početnih jedanaest. Umjesto Perez Vinlöfa na lijevim je beku krenuo donedavni lijevi bek Rijeke Bruno Goda, a na klupi je ostao i Villar, dok je prednost u srednjem redu dobio Luka Stojković.

Dinamo je u ovaj susret mogao ući odmorniji, plavi nisu imali svojih nekoć uobičajenih europskih kvalifikacija, dosad su plavi odigrali samo te dvije spomenute utakmice, dok je iza Rijeke bilo šest utakmica, osim dvije u prvenstvu odigrala je i četiri u europskim kvalifikacijama. Ali, mogli su Riječani biti osokoljeni jer su prolaskom preko Shelbournea osigurali europsku jesen. Dinamo je puno bolje krenuo u utakmicu, jednostavno nije dao Rijeci da izađe, napadao je čim bi izgubio loptu, svaku 'drugu' loptu uzimao je Dinamo, nastavljao plesti mrežu iako velikih prilika nije bilo. No, onda je u 24. minuti Ljubičić pokrenuo novu akciju plavih, pa se izbacio na desnu stranu i poslao loptu na pet metara gdje ju je mirno dočekao Beljo i smjestio u mrežu Rijeke za zasluženo vodstvo plavih. I bizarno, u slavlju pogotka glavama su se lagano sudarili Beljo i Valinčić i napadaču plavih je ponovno puknula arkada koja je stradala i u Osijeku pa je opet morao igrati sa zavojem. Plavi nisu stali, nastavili su napadati i ubrzo dobili jedanaesterac, Ndockyt je nespretno startao na Vidovića i sudac Kolarić nije imao dvojbi. A siguran je bio Dion Drena Beljo za 2:0 na Rujevici.

Rijeka je zaprijetila ozbiljnije tek na kraju poluvremena kada je Dantas opalio malo pored vratnice plavih. U nastavku se Rijeka probudila, krenula prema naprijed i u 53. minuti bila je jako blizu pogotku, prvo je Nevistić obranio udarac Fruka iz blizine, odbijenu loptu Čop je poslao u prečku, a novu odbijenu loptu Fruk je ponovno poslao u prečku, ovo je Dinamo samo srećom preživio, opasnim udarcima uzvratili su Vidović i Stojković, plave je potom spasio Nevistić i obranio pokušaj Dantasa, a lakše mu je bilo zaustaviti pokušaj Čopa.