Navijači Dinama: Čemu povlačenje? Ne smijemo ovako igrati drugo poluvrijeme...

Dinamo je u derbiju na Rujevici pobijedio Rijeku s 2:0 golovima Diona Drene Belje u 24. i 31. minuti. Prvo poluvrijeme proteklo je u velikoj dominaciji plavih, ali u drugom smo gledali - drugu sliku. Rijeka je prijetila, napadala iz svih oružja, dvaput gađala gredu, ali Dinamo je još jednom ostao čiste mreže i nastavio s maksimalnim učinkom bez primljenog gola. Prenosimo neke reakcije navijača na službenoj objavi kluba o rezultatu utakmice na Facebooku.

- Mali Španjolac i McKenna fantazija - napisao je Vanja.

- Čemu povlačenje nakon 2-0?? - pita se Hrvoje.

- Bravo, bodovi se pišu. Ali Dinamo ne smije ovako igrati drugo poluvrijeme. OK, staneš u gust blok i na kontre. Mi 2 dodavanja nismo spojili za 50 minuta. Dinamu treba prava šestica, mora imati radilicu na terenu koja nosi sve pred sobom - piše Andy.

- Mislim da se danas nikome ništa ne može prigovoriti, svi odlični. Ali ipak ne istaknuti Domingueza, McKennu i Mišića bi bio grijeh - napisao je Stojan.