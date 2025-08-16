Navijači Dinama: Čemu povlačenje? Ne smijemo ovako igrati drugo poluvrijeme...

Dinamo je u derbiju na Rujevici pobijedio Rijeku s 2:0 golovima Diona Drene Belje u 24. i 31. minuti. Prvo poluvrijeme proteklo je u velikoj dominaciji plavih, ali u drugom smo gledali - drugu sliku. Rijeka je prijetila, napadala iz svih oružja, dvaput gađala gredu, ali Dinamo je još jednom ostao čiste mreže i nastavio s maksimalnim učinkom bez primljenog gola. Prenosimo neke reakcije navijača na službenoj objavi kluba o rezultatu utakmice na Facebooku.
- Mali Španjolac i McKenna fantazija - napisao je Vanja.
- Čemu povlačenje nakon 2-0?? - pita se Hrvoje.
- Bravo, bodovi se pišu. Ali Dinamo ne smije ovako igrati drugo poluvrijeme. OK, staneš u gust blok i na kontre. Mi 2 dodavanja nismo spojili za 50 minuta. Dinamu treba prava šestica, mora imati radilicu na terenu koja nosi sve pred sobom - piše Andy.
- Mislim da se danas nikome ništa ne može prigovoriti, svi odlični. Ali ipak ne istaknuti Domingueza, McKennu i Mišića bi bio grijeh - napisao je Stojan.
1. poluvreme minus za Đalovića, drugo poluvrijeme veliki minus za Kovačevića. Veliki. Rijeka nakon europske utakmice da toliko nadtrči DInamo, Dinamo kao da je nestao. Čak niti zamjene nisu pomogle... Vidi se da Stojković donosi puno prema naprijed, igra je odmah življa i akcije imaju smisla, nije samo napucavanje lopte. U brzoj igri vidi se da Vidović previše štopa loptu i usporava igru, no sve mu se oprašta jer je mudro iznudio 11 metara... Na kraju je Dinamo opet imao puno sreće, Rijeka je lako mogla izjednačiti koliko je bila bolja u 2. poluvremenu... Vidi se da tu ima još puno posla, Kovačević mora isto bolje reagirati. U Osijeku je bilo pitanje u kojem će smjeru utakmica do jedno 60. minute, protiv Vukovara isto su gosti imali 2 mrtve prilike, ovdje ogroman pad u 2. poluvremenu, no sreća još uvijek na strani Dinama... Puno posla, a sve manje vremena do europskih utakmica...