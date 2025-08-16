Kovačević porukom razgalio navijače Dinama: Možemo biti još bolji, ovo je tek početak!

Dinamo je u derbiju 3. kola HNL-a na Rujevici pobijedio Rijeku s 2:0. Golove je u 24. i 31. minuti zabijao Dion Drena Beljo. Rijeka je poikušala okrenuti stvari u drugom poluvremenu, imala nekoliko sjajnih prilika, dvaput pogađala okvir gola, no bodovi su otišli u Zagreb. Nekoliko minuta nakon utakmice izjave su za MAXSport TV dali treneri. Prvi je na redu bio Mario Kovačević:

"Sretni smo zbog pobjede, nikad nije lako pobijediti na Rujevici. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, zabili smo dva gola, a drugo? Moram ga opet pogledati, ali nije bilo dobro, Rijeka nam je skoro zabila dva gola. Prvi put da nam izmjene nisu donijele napredak, nisam zadovoljan. Stojković je zaslužio biti u prvih 11 nakon prve dvije utakmice, a Goda je igrao jer smo htjeli biti bolji u skoku. U prvom dijelu je to bilo dobro, a u drugom nije. Prekidi? Radimo puno na tome, dečki se trude, ali mi smo momčad u stvaranju, nitko u Hrvatskoj nije toliko mijenjao momčad. Moramo biti još bolji. Mislim da smo na dobrom putu, svi igrači će dobiti priliku. Moraju biti strpljivi i hrabri. Hvala navijačima što nas uvijek bodre, sretan ima rođendan. Istra? Neće biti lagano, imaju manje bodova nego što trebaju imati. Pripremit ćemo se dobro, igrat ćemo doma, nadam se pred punim stadionom. Ova momčad zaslužuje podršku", rekao je Kovačević.

Odmah nakon njega riječ je dobio Radomir Đalović, trener Riječana.

"Teška utakmica, vidjeli ste i sami da smo prespavali prvo poluvrijeme, nismo imali energiju i nismo bili onakvi kakvi smo htjeli. Bila nam je bitna ta energija, ali nije bilo kako treba, utakmica sa Shelbourneom je ostavila traga, a i nedostajao nam je Petrovič u sredini. Drugi dio je bio bolji, uveli smo nove igrače i imali neku novu energiju, mislili smo da ćemo zabiti drugi gol nakon prvog ako ga zabijemo, ali nismo iskoristili šanse i čestitam Dinamu na pobjedi. Drugi dio je putokaz za PAOK, tako smo htjeli igrati u prvom dijelu, ali nismo uspjeli. Dinamo je iskoristio svoje šanse, a mi ne. Da smo zabili jedan gol, sve bi bilo drugačije. Vidi se da Dinamo ne igra europske utakmice. Bitno je da se dobro odmorimo i spremimo za četvrtak", rekao je Đalović.