Suze u očima: Brazilci čekali i po tri sata kako bi se oprostili od legendarnog Pelea

Lijes u kojem počivaju posmrtni ostaci nogometnog "Kralja" Pelea putuje ulicama Santosa prema njegovom posljednjem počivalištu groblju Memorial Necropole Ecumenica, gdje će se održati sprovod za članove obitelji. Dvadesetčetverosatno bdjenje završeno je jutros nakon čega je počela procesija ulicama Santosa.

>> Kontroverzni Argentinac kupio je psa od 22 tisuće eura da mu čuva zlato iz Katara i obiteljski dom

Procesija je krenula sa stadiona Urbano Caldeira, doma Peleovog bivšeg kluba Santosa, a njegov je lijes potom krenuo ulicama grada Santosa, pored kuće u kojoj živi njegova 100-godišnja majka, Celeste Arantes, koja pati od kognitivnog oštećenja i nije svjesna smrti svog sina.

Vatrogasno vozilo na kojem se nalazio Peleov lijes nakratko se zaustavio ispred njegove kuće, a Peleova sestra gledala je u suzama s balkona. Povorka će završiti na groblju Memorial Necropole Ecumenica.

Crni lijes, koji je ostao otvoren i prekriven velom od tila, otkrivajući samo lice pokojnika, zatvoren je po lokalnom vremenu u 10:00 nakon što je više od 230.000 ljudi odalo počast brazilskom nogometnom majstoru koji je umro 29. prosinca od raka s kojim je dugo vodio bitku.

Foto: DIEGO VARA/REUTERS Soccer Football - Death of Brazilian soccer legend Pele - Santos, Brazil - January 3, 2023 General view of fans as the casket of Brazilian soccer legend Pele is transported by the fire department, from his former club Santos' Vila Belmiro stadium REUTERS/Diego Vara Photo: DIEGO VARA/REUTERS

Među ozalošćenima je bio i brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva.

"Pele je neusporediv, kao nogometaš i kao ljudsko biće", rekao je brazilski predsjednik Lula koji je stigao helikopterom na stadion. Stajao je oko 30 minuta pokraj Peleova lijesa, ogrnutog brazilskom zastavom, na središtu nogometnog igrališta.

Ljudi su formirali duge redove ispred stadiona u Santosu, gradu u kojem je Pele živio veći dio svog života, i čekali su i tri sata kako bi mu odali počast.

"Živio kralj", pisalo je na golemom transparentu na stadionu. Prozvan 'kraljem nogometa', Pele je igrao za Santos od 1956. do 1974., postigavši više od 1000 golova.

Foto: DIEGO VARA/REUTERS Soccer Football - Death of Brazilian soccer legend Pele - Santos, Brazil - January 3, 2023 Fans react outside the home of Pele's mother Celeste Arantes as Pele's sister Maria Lucia Nascimento, family and friends bid farewell to the Brazilian football legend. REUTERS/Diego Vara Photo: DIEGO VARA/REUTERS

Uz sedam kilometara dugačku rutu okupilo se na tisuće ljudi koji su se posljednji put željeli oprostiti od možda i najboljeg nogometaša svih vremena.

"Bio je najveći igrač na svijetu, stoga je vrijedno biti ovdje," rekla je 77-godišnja Maria Benedita za AFP.

"Kad bih rekao da nisam plakao kad je umro, lagao bih," dodao je Antonio Carlos Pereira da Silva.

Pele je bio podvrgnut kemoterapiji otkako mu je u rujnu 2021. uklonjen tumor na debelom crijevu. Posljednjih tjedana stanje mu se pogoršalo, a nažalost, tri dana prije isteka proše godine stigla je vijest o njegovoj smrti.