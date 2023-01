FOTO Skandalozno: Predsjednik Fife se smješka i pravi 'selfie' pokraj mrtvog tijela Pelea

U tijeku je sprovod brazilske i svjetske nogometne legende Pelea u priobalnom gradiću Santosu, gdje je proveo najljepše godine svoje nezaboravne karijere. Pele je vodio Santos do više naslova prvaka Brazila i južnoameričkog kontinenta, a čak 18 godine je proveo u tome klubu. Pele je preminuo u bolnici u Rio de Janeiru u 83. godini života, izgubio je borbu s rakom debelog crijeva i nažalost zauvijek napustio ovaj svijet.

Na sprovod su došle brojne poznate ličnosti iz javnog života, pojavio se i čelnik Fife, Gianni Infantino, koji je svojim postupcima šokirao nogometni svijet, a vjerujemo i sve pristutne. Naime, Talijan je svega nekoliko metara od Peleovog lijesa pozirao i radio 'selfieje' s rodbinom i prijateljima.

Infantino se izgleda dobro zabavljao i smješkao na sprovodu, mjestu gdje to nikako nije trebao napraviti.

Foto: RICARDO MORAES/REUTERS Soccer Football - Death of Brazilian soccer legend Pele - Vila Belmiro Stadium, Santos, Brazil - January 2, 2023 SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB, FIFA president Gianni Infantino is pictured as the body of Brazilian soccer legend Pele is seen in his casket, as he lies in state on the pitch of his former club Santos' Vila Belmiro stadium REUTERS/Ricardo Moraes Photo: RICARDO MORAES/REUTERS Foto: UESLEI MARCELINO/REUTERS Soccer Football - Death of Brazilian soccer legend Pele - Vila Belmiro Stadium, Santos, Brazil - January 2, 2023 SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB, FIFA president Gianni Infantino is pictured as the body of Brazilian soccer legend Pele is seen in his casket, as he lays in state on the pitch of his former club Santos' Vila Belmiro stadium REUTERS/Ueslei Marcelino Photo: UESLEI MARCELINO/REUTERS